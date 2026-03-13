Lastnik kluba razkril astronomsko plačo Messija v ZDA

Lionel Messi je v ZDA ob nogometnem znanju prinesel tudi izpostavljenost, Inter iz Miamija pa pripeljal v končnico nogometne lige MLS. Lastnik kluba Jorge Mas je v pogovoru odkril, da Messija letno plačuje od 70 do 80 milijonov dolarjev.

»Razlog, da potrebujem dobre sponzorje, so visoke plače nogometašev. Lionela Messija plačujem od 70 do 80 milijonov evrov letno, vreden je vsakega centa,« je pojasnil Mas. Del plače Messiju izplačajo v obliki lastniškega deleža v klubu, vrednost Interja iz Miamija je ocenjena na 1,45 milijarde dolarjev.

FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters

Messi si je ob zajetni pogodbi izpogajal tudi pravico, da še naprej sam trži svojo podobo za Adidas, Fanatics in Apple. Največji uspeh z Interjem je Argentinec dosegel decembra lani, ko so osvojili naslov prvakov v ameriški nogometni ligi MLS, v finalu so premagali Vancouver.

Na 55 tekmah za Inter je Messi dosegel 52 golov.