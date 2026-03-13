  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Lastnik kluba razkril astronomsko plačo Messija v ZDA

Lastnik Interja iz Miamija Jorge Mas je potrdil govorice o zajetni pogodbi za Lionela Messija, ki je vreden vsakega centa, zatrjuje Mas.
FOTO: Johnnie Izquierdo/AFP
Galerija
FOTO: Johnnie Izquierdo/AFP
N. Gr.
13. 3. 2026 | 10:43
13. 3. 2026 | 11:38
1:34
A+A-

Lionel Messi je v ZDA ob nogometnem znanju prinesel tudi izpostavljenost, Inter iz Miamija pa pripeljal v končnico nogometne lige MLS. Lastnik kluba Jorge Mas je v pogovoru odkril, da Messija letno plačuje od 70 do 80 milijonov dolarjev.

image_alt
Prihaja dokumentarec o nogometašu, ki je očaral generacijo

»Razlog, da potrebujem dobre sponzorje, so visoke plače nogometašev. Lionela Messija plačujem od 70 do 80 milijonov evrov letno, vreden je vsakega centa,« je pojasnil Mas. Del plače Messiju izplačajo v obliki lastniškega deleža v klubu, vrednost Interja iz Miamija je ocenjena na 1,45 milijarde dolarjev.

FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters
FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters

Messi si je ob zajetni pogodbi izpogajal tudi pravico, da še naprej sam trži svojo podobo za Adidas, Fanatics in Apple. Največji uspeh z Interjem je Argentinec dosegel decembra lani, ko so osvojili naslov prvakov v ameriški nogometni ligi MLS, v finalu so premagali Vancouver.

Na 55 tekmah za Inter je Messi dosegel 52 golov.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Dokumentarna serija

Prihaja dokumentarec o nogometašu, ki je očaral generacijo

V zadnjem obdobju Netflix vedno več pozornosti namenja športu, napovedali so dokumentarno miniserijo o brazilskem zvezdniku Ronaldinhu.
13. 3. 2026 | 08:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Mestna rivala

Milan dobil še drugi derbi della Madonnina, Inter poražen prvič po novembru

Inter kljub porazu še vedno vodi s 67 točkami, Milan jih ima 60. Sandi Lovrić znova ostal brez nastopa za Verono.
9. 3. 2026 | 07:39
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Šport zasebno

Niki Prevc je uspelo, Alisha Lehmann se veseli zmage, Messi pri Trumpu

Minuli teden v športnem svetu je zaznamoval konec olimpijskih iger in nastopi v evropskih klubskih nogometnih tekmovanjih. Janja Garnbret v svetovnem pokalu.
6. 3. 2026 | 17:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Argentinec v Beli hiši

Donald Trump odkrito Lionelu Messiju: Moj sin obožuje Cristiana Ronalda

Ameriški predsednik je v Beli hiši gostil najboljšega nogometaša na svetu in ameriške prvake iz moštva Inter. Je namerno pozabil na Diega Maradono?
6. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Finalissima

Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

Tekma med evropskimi prvaki Španci in zmagovalci turnirja Copa America Argentinci je bila sprva predvidena za 27. marec na štadionu Lusail v Dohi.
4. 3. 2026 | 16:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Inter Miami

Messi proslavil zgodovinski zadetek in tekmecu sarkastično ponudil avtogram

Da z legendarnim Argentincem ni pametno zobati češenj, se je prepričal tudi trener Orlanda, ko mu je Messi po zadetku namenil posebno gesto.
2. 3. 2026 | 14:05
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Lionel MessiInter MiamiMLSnogomet

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Forbesova lestvica najbogatejših

Hrvaška ima svojega prvega milijarderja

Edini iz nekdanje Jugoslavije, ki je na seznamu najbogatejših ljudi na svetu, ni ne Srb ne Hrvat in ne Slovenec.
13. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športne igre mladih

V družbi Čeferina, Goloba in Jankovića štafetno palico prevzel Goran Dragić

Na ljubljanskem gradu so na slovesnem dogodku za novega ambasadorja Športnih iger mladih razglasili upokojenega košarkarskega zvezdnika Gorana Dragića.
13. 3. 2026 | 12:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Ljudje v ozadju politikov: Gre za najbolj umazano in zahtevno kampanjo do zdaj

Komunikacijski svetovalci razkrivajo, kaj se v resnici dogaja v zakulisju volilne kampanje: od »gladiatorskih« soočenj do izsekov na družbenih omrežjih.
Pija Kapitanovič 13. 3. 2026 | 12:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemikalije

Odpoklic otroške jakne francoskega proizvajalca

Odpoklic vodoodporne jakne so odredili zaradi prekoračene mejne vrednosti kemikalij iz skupine PFAS.
13. 3. 2026 | 12:40
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Izbor energetskega svetovalca: 8 rešitev s sejma Dom za gradnjo ali prenovo

Predstavljamo osem izdelkov in storitev s sejma Dom, ki si po mnenju energetskega svetovalca Bojana Žnidaršiča zaslužijo dodatno pozornost.
13. 3. 2026 | 12:38
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Ljudje v ozadju politikov: Gre za najbolj umazano in zahtevno kampanjo do zdaj

Komunikacijski svetovalci razkrivajo, kaj se v resnici dogaja v zakulisju volilne kampanje: od »gladiatorskih« soočenj do izsekov na družbenih omrežjih.
Pija Kapitanovič 13. 3. 2026 | 12:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemikalije

Odpoklic otroške jakne francoskega proizvajalca

Odpoklic vodoodporne jakne so odredili zaradi prekoračene mejne vrednosti kemikalij iz skupine PFAS.
13. 3. 2026 | 12:40
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Izbor energetskega svetovalca: 8 rešitev s sejma Dom za gradnjo ali prenovo

Predstavljamo osem izdelkov in storitev s sejma Dom, ki si po mnenju energetskega svetovalca Bojana Žnidaršiča zaslužijo dodatno pozornost.
13. 3. 2026 | 12:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Zobozdravstvo s podpisom

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo