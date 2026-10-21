Lastnika Manchester Cityja bi lahko prisilili v prodajo kluba

Lastniku nogometnega kluba Manchester City šejku Mansourju grozi, da bo moral zaradi kršenja finančnih pravil prisilno prodati omenjen angleški nogometni klub. To je potrdil tudi predsednik posebnega neodvisnega nogometnega regulatorja (IFL) David Kogan.

Kogan je v pogovoru za podkast The rest is football poudaril, da je o takšni sankciji sicer še prezgodaj govoriti, a da ima IFL to pravico narediti, če oceni, da odgovorni kluba niso vodili v skladu s finančnimi pravili. »Imamo moč, da lastnika prisilimo, da se umakne iz kluba,« je povedal Kogan in dodal, da lahko pristojni organ to stori ne glede na to, ali se lastnik s tem strinja ali ne.

Manchester City sicer trenutno preiskuje posebna neodvisna komisija angleške premier league, ki ga je že spoznala za krivega izogibanja pravilom, a se lahko klub, ki naj bi ob tem še oviral preiskavo, na to odločitev še pritoži. Na vprašanje, ali bo meščane preiskoval tudi IFL, je Kogan odgovoril, da mora zadeva najprej postati pravnomočna in šele nato bo sprejeta končna odločitev.

»V tem trenutku ne želim ničesar prejudicirati, saj bi bila to velika napaka,« je dodal Kogan. V isti sapi je še izpostavil, da bi v primeru političnega vmešavanja v preiskavo ponudil odstop. Ob tem se sicer pojavljajo tudi bojazni, da bi lahko dogajanje preraslo v diplomatski spor med Veliko Britanijo in Združenimi arabskimi emirati.