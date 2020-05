Lastniki angleških prvoligašev so se dogovorili

Ljubljana

Ministrski predsednik Boris Johnson, ki je pozdravil bolezen covid-19, sodi med podpornike nadaljevanja sezone, a bo pri odločitvi o nadaljevanju upošteval mnenje ustrezne zdravstvene komisije. FOTO: Reuters

- Predstavniki lastnikov dvajsetih angleških nogometnih prvoligašev so se po štirih urah in pol usklajevanj zavzeli, da bi se sezona zaključila na igrišču. Dosegli so tudi dogovor o tem, da se tekme igrajo na treh nevtralnih prizoriščih zunaj urbanega mestnega okolja ter brez gledalcev. Prizorišča naj bi bili štadioni West Hama (London), Arsenala (Emirates) in Manchester Cityja (Etihad).Klubi so podrobno izdelali načrte, ki jih bo še dopolnila, ko bo vlada, ki tudi zaradi moralne spodbude za celotno državo podpira klube v želji, da bi nadaljevali sezono, predstavila nova sproščanja omejitev. Klubi se bodo znova sestali naslednji petek. Angleška vlada je oblikovala posebno zdravstveno skupino, ki se ukvarja izključno s tem, kako vrhunski in najprestižnejši šport v tekmovalni pogon.Hkrati so klubi zatrdili, da bodo nadaljevali s treningi in tekmovanji v skladu z odločitvami vlade, po nasvetih zdravstvene stroke in po pogovorih z igralci ter trenerji. Med številnimi navodili, ki jih bodo morali igralci, trenerji ni drugo osebje, ki bodo prišli na treninge, upoštevati, je tudi ta, da morajo biti na parkirišču med avtomobili najmanj tri prosta parkirna mesta.V premier league so zadnjo tekmo pred prekinitvijo zaradi epidemije koronavirusa igrali 9. marca. Vrnitev v tekmovalni ritem klubi načrtujejo 8. junija, moštveni treningi pa bi se lahko začeli 18. t. m. Klubi so že pozvali tuje igralce, da se vrnejo, saj morajo pred treningi še za 14 dni v karanteno.Vodstvo Angleška nogometna liga (EFL) pa je že potrdila, da so končana vsa otroška, mladinska in študentska nogometna tekmovanja.