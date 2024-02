Lastniki Manchester Cityja dodali v portfelj že svoj 14. klub

Skupina City Football Group (CFG), finančni sklad iz Združenih arabskih emiratov, ki ima v lasti angleški nogometni klub Manchester City, je v svoj portfelj dodala še 14. nogometni klub. CFG je namreč sporočila, da je sklenila »dogovor o sodelovanju« s turškim prvoligašem Istanbul Bašakšehir, ki je bil leta 2020 turški prvak.

Delni nakup Bašakšehirja pomeni, da skupina CFG obvladuje portfelj nogometnih ekip po vsem svetu, saj že ima v lasti – ob omenjenih ManCityju in Istanbulu – tudi Melbourne City, New York City, Mumbai City, Montevideo City, Troyes, belgijski Lommel, Palermo in Bahio (Brazilija).

Skupina ima zajetne deleže tudi v drugih klubih, kakršni so Girona, ki je uspešnica te španske sezone, kitajski Šenzen Peng City in japonski klub Yokohama Marinos. »Želimo razviti naš poslovni trg, sodelovanje in izmenjavo znanja z uglednim turškim klubom. Pridobili bomo oboji,« so med drugim zapisali pri skupini CFG.