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Nogomet

Lastniške rošade pri Chelseaju, Boehly se poslavlja

Todd Boehly zapušča položaj predsednika londonskega kluba, ki je sedaj v 88-odstotni lasti družbe Clearlake.
Do prodaje deležev je prišlo zaradi globokih razlik v viziji vodenja kluba. FOTO: David Klein/Reuters
Galerija
Do prodaje deležev je prišlo zaradi globokih razlik v viziji vodenja kluba. FOTO: David Klein/Reuters
T. E., STA
17. 9. 2026 | 11:20
17. 9. 2026 | 11:24
3:39
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Ameriški poslovnež Todd Boehly ni več predsednik oziroma solastnik angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja. Skupaj s poslovnim partnerjem Markom Walterjem je prodal svoj lastniški delež za približno 1,3 milijarde evrov. Kupec je večinski lastnik, družba Clearlake. Boehly in Walter tako končujeta sodelovanje z londonskim klubom.

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Rusko Celje kot ruski Chelsea

Večinski lastnik kluba, družba za zasebni kapital Clearlake Capital, je tako prevzela popoln nadzor nad zasedbo s Stamford Bridgea, so v sredo sporočili iz kluba. Boehly, ki je bil predsednik kluba, in Walter, ki je opravljal funkcijo člana upravnega odbora kluba, sta se maja 2022 povezala z družbo Clearlake Capital in od ruskega lastnika Romana Abramoviča odkupila Chelsea.

Boehly in Walter sta po štirih letih vsak prodala 12,8-odstotni delež, s čimer je družba Clearlake prevzela nekaj več kot 25 odstotkov delnic. S tem se je lastniški delež ameriškega podjetja v londonskem klubu povečal na skoraj 88 odstotkov. Edini preostali manjšinski lastnik je švicarski filantrop Hansjörg Wyss z 12,8-odstotnim deležem.

Do prodaje je prišlo zaradi globokih razlik v viziji vodenja kluba. Po informacijah, ki jih je pred mesecem dni objavil ESPN, sta se Boehly in Walter sprla z vodstvom družbe Clearlake o ključnih vprašanjih, povezanih s klubom. Nista se strinjala glede strateške usmeritve kluba, izbire trenerja, politike prodaje igralcev in prestopov ter z načrti za prenovo stadiona Stamford Bridge.

Konzorcij pod vodstvom skupine Clearlake ter Boehlyja, Walterja in Wyssa je maja 2022 od Abramoviča odkupil Chelsea za 5,25 milijarde dolarjev (približno 4,97 milijarde evrov). Od tega je 2,91 milijarde evrov odpadlo na nakup samih delnic, preostali znesek pa se je konzorcij zavezal vložiti v razvoj kluba in stadiona.

Za okreptive več kot 1,8 milijarde

Prejšnji dolgoletni ruski lastnik Roman Abramovič je bil klub prisiljen prodati zaradi ostrih sankcij, ki sta jih Velika Britanija in Evropska unija uvedli proti ruskim oligarhom po invaziji Rusije na Ukrajino. Celoten izkupiček od prodaje je bil zamrznjen in namenjen humanitarnim organizacijam za pomoč žrtvam vojne.

Čeprav so Londončani od takrat za nove okrepitve porabili več kot 1,8 milijarde evrov, športni rezultati niso bili v skladu z vložkom. Med največje uspehe v tem obdobju sodita osvojitev konferenčne lige in klubskega svetovnega prvenstva leta 2025 ter četrto mesto v angleški premier league v sezoni 2024/25.

Ruski lastnik Roman Abramovič je bil klub prisiljen prodati zaradi ostrih sankcij. FOTO: Tony O'brien/Action Images Via Reuters
Ruski lastnik Roman Abramovič je bil klub prisiljen prodati zaradi ostrih sankcij. FOTO: Tony O'brien/Action Images Via Reuters

Boehly ostaja povezan s športom, obdržal je lastniške deleže v ameriškem bejzbolskem klubu Los Angeles Dodgers ter v ženski košarkarski ekipi Los Angeles Sparks. Njegov tesni sodelavec Mark Walter je prejšnji mesec klub LA Lakers prodal za 12,5 milijarde dolarjev (10,8 milijarde evrov). Kupec franšize severnoameriške košarkarske lige NBA, pri kateri igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, je bila lastniška skupina pod vodstvom Josha Kushnerja in Boba Igerja.

                        

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Todd BoehlyRoman AbramovičChelseaClearlake CapitalMark Walter

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