Laž je, da Raphinhe ni med kandidati za zlato žogo

Sedem tekem, sedem zmag. Barcelona tudi po gostovanju na vročem štadionu Sánchez-Pizjuán ostaja brezhibna, toda končnih 3:1 za Katalonce niti približno ne pove, kako težko je bilo moštvu Hansija Flicka. Sevilla je predvsem v prvem polčasu prvaka stisnila bolj kot katerikoli tekmec v tej sezoni, nato pa je na prizorišče stopil Raphinha.

Brazilec je dosegel vse tri gole Barcelone, in to na vse tri načine – z desnico, glavo in levico. Španski AS ga je zato označil za »lokomotivo«, Mundo Deportivo pa je šel še dlje in na naslovnici izpostavil »veličastnega Raphinho«. Kapetan Barcelone je v sedmih prvenstvenih nastopih že pri 12 golih.

»Ne moreš vedno zmagati s petimi goli«

Najbolj provokativna ocena večera je prišla iz ust trenerja poražene Seville Luisa Garcíe Plaze. »Laž je, da Raphinha ni niti med nominiranci za zlato žogo,« je dejal Španec in s tem neposredno udaril po izboru kandidatov za najprestižnejšo individualno nogometno nagrado. Hkrati je poudaril, da je bila Sevilla prvi klub v sezoni, ki je Barcelono resnično spravil v nevarnost. Po njegovem bi morali Andaluzijci prvi polčas celo dobiti z 2:1.

Lamine Yamal in Raphinha FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Tudi španski mediji so se strinjali, da je bila Barcelona dolgo ranljiva. El País je Sevillo opisal kot energično, agresivno in izjemno intenzivno, Katalonci pa so šele po odmoru prevzeli popoln nadzor. Ko je domačim zmanjkalo moči, je Barcelona prestavila v višjo prestavo.

»Ne moreš vedno zmagati s petimi goli,« je po tekmi pripomnil Flick. Nemec je bil najbolj zadovoljen prav z odzivom po slabem prvem polčasu. Raphinho je označil za vodjo ekipe, o njegovi predstavi pa dejal, da je bila »spektakularna«.

»Neomejeno partnerstvo« Yamala in Raphinhe

Ob Brazilcu je največ pohval dobil Lamine Yamal. AS je navezo Raphinha–Lamine označil za »neomejeno partnerstvo«. Devetnajstletnik je prispeval dve asistenci, zadel vratnico in postal vse nevarnejši, ko je Sevilla začela izgubljati sapo. Mundo Deportivo je njegovo predstavo opisal kot odgovor na igrišču po tednu številnih odmevnih izjav.

Barcelonin trener Hansi Flick FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Med najboljšimi je bil tudi Rodri, ki je po ocenah španskih komentatorjev Barceloni prinesel ravnotežje in mir v trenutkih največjega pritiska. Precej slabše sta jo odnesla Eric García, ki je imel velike težave v prvem delu, in vratar Dominik Livaković, ki je ob debiju prejel gol že ob prvem nevarnem strelu Seville, čeprav je nato svojo nalogo opravil brez večjih napak.

Toda po tekmi se je govorilo predvsem o enem igralcu. Raphinha je drugič zapored dosegel hat-trick, Barcelona pa je iz najbolj neprijetnega gostovanja sezone odnesla še sedmo zmago. Mundo Deportivo je šel v svoji jutranji oceni celo tako daleč: najboljši nogometaš tega trenutka je Brazilec v dresu Barcelone – in ga ni med 30 kandidati za zlato žogo.