Laž o smrti Messijevega očeta odnesla voditeljico

Argentinska igralka in televizijska voditeljica Florencia Pena se je javno opravičila družini Lionela Messija, potem ko je med prenosom v živo napačno sporočila, da je umrl nogometašev oče Jorge Messi. Zaradi dezinformacije je Luzu TV prekinila sodelovanje z zaposlenimi, ki so bili vpleteni v incident, Pena pa je televizijo zapustila sama.

»Družini Messi se opravičujem za ta grozni trenutek, ki ga, si predstavljam, preživljajo,« je 51-letnica zapisala na instagramu.

Pojasnila je, da ji je produkcijska ekipa oddaje sredi prenosa v živo posredovala lažno vest. Po poročanju argentinskih medijev je domačim medijem dodala, da jo je zelo sram in da je v šoku.

Družina: Le najbližji poznajo resnično stanje

Družina Messi je govorice hitro zanikala. V izjavi za javnost je sporočila, da ima Jorge Messi zdravstvene težave, vendar okreva in je pod zdravniškim nadzorom. Ob tem je ostro obsodila širjenje nepreverjenih informacij o zasebni družinski zadevi.

»Družina želi poudariti, da imajo resnične in točne informacije o zdravstvenem stanju Jorgeja Messija le njegovi najbližji sorodniki. Nobena različica, izjava ali informacija, ki ne prihaja neposredno od družine oziroma njenih uradnih kanalov, ne more veljati za točno,« so zapisali.

Solze po hat-tricku dobile drugačen pomen

Jorge Messi ni bil navzoč na uvodni tekmi Argentine na svetovnem prvenstvu proti Alžiriji, kjer je Messi v zmagi s 3:0 dosegel hat-trick in se s 16 goli izenačil z Nemcem Miroslavom Klosejem na vrhu večne lestvice strelcev svetovnih prvenstev.

Messi si je po uvodni tekmi sinje modrih brisal solzne oči, vzrok pa je bil, kot se je izkazalo, povezan z njegovim očetom.

»Zakaj sem jokal? To je bilo nekaj, kar ni bilo povezano z nogometom,« je takrat dejal prvi zvezdnik nogometa. »Preživel sem nekaj težkih dni, a sem hvaležen celotni ekipi, ker mi je stala ob strani in mi dajala veliko moči.«