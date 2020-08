Lazio kljub četrtemu mestu nima zagotovljene Uefine lige prvakov

Osvojili več točk in zmagali večkrat kot v šampionski sezoni

Sodnik Gianluca Rocchi sodi med najboljše italijanske sodnike zadnjega desetletja. Takole je delil pravico tudi legendarnim nogometašem, kakršna sta Francesco Totti in Andrea Pirlo. FOTO: Marco Bertorello/AFP



Kariero je končal mariborski znanec Gianluca Rocchi

Potem ko so v sosednji Italiji končali sezono v serie A – kot zadnji je izpadel iz lige, ki se je pridružilin–, so opravili prve analize in izpostavili nekatere zanimivosti. Ena od njih zadeva tudi rimski, ki je vrsto mesecev ogrožal celo primatna vrhu lige, na koncu se je sprijaznil s četrtim mestom.Nogometaši Lazia so osvojili 78 točk, šest več kot, in dobili 24 tekem, tri več kot pred dvajsetimi leti. Kljub temu so osvojili »le« četrto mesto in še ne morejo povsem z gotovostjo praznovati vrnitve v ligo prvakov. Vodilne štiri lige v Evropi imajo resda zagotovljena po, toda hkrati jihČe bi(5. v serie A) osvojila evropsko ligo,(7.) pa ligo prvakov, bi Italijo zastopali v novi sezoni lige prvakov Juventus,, Roma in Napoli, v evropsko ligo pa bi se preselil Lazio. Roma bo igrala v 1/8 finala s, Napoli z, neugoden scenarij za Lazio se zdi neverjeten, toda v nogometu smo videli že večje čudeže, kot bi bil ta …Dolgoletno kariero je sklenil eden najboljših italijanskih sodnikov. V soboto je sodil na derbiju serie A med Juventusom in Romo (1:3), kar je bila njegovav italijanskem prvenstvu.Pri 46 letih je končal 30-letno kariero sodnika, ki jo je obogatil tudi pri nas. Prav Rocchi je namreč delil pravico na povratni tekmi zadnjega kola kvalifikacij za. To je bilo 22. avgusta 2017, ko je(v Izraelu je izgubil z 1:2) in se zadnjič prebil v elitno Uefino tekmovanje. Rocchi je sodil tri tekme tudi na SP 2018 v Rusiji, lani so mu zaupali finale evropske lige.