Le dobro leto po osvojitvi Zlate žoge mu kariera visi na nitki

Ko bi moral španski vezist Rodri sinoči slavnostno stopiti na zelenico stadiona Estadio de la Ceramica, domačega igrišča Villarreala, kluba, kjer je nogometno odrasel, je namesto tega obsedel doma.

Nova poškodba stegenske mišice mu je preprečila vrnitev in še poglobila dvome o prihodnosti enega ključnih mož Manchester Cityja in španske reprezentance.

Komaj leto dni po osvojitvi zlate žoge se zdi, da je kariera 29-letnega virtuoza na nevarni prelomnici.

Pot navzdol se je začela septembra lani. Po letih, ko je bil steber zvezne vrste Cityja, nepogrešljiv člen pri osvajanju štirih zaporednih naslovov angleškega prvaka in strelec zmagovitega gola v finalu lige prvakov, je prišla huda poškodba. Na tekmi proti Arsenalu si je strgal sprednjo križno vez (ACL) v kolenu.

Kljub resnosti poškodbe se je Rodri na igrišče vrnil v manj kot osmih mesecih. FOTO: Matthew Childs/Reuters

A kot se je izkazalo, je bila diagnoza še hujša. Portal Goal poroča, da je šlo za enega najtežjih scenarijev poškodbe kolena, tako imenovano »nesrečno trojico« (terrible triad), saj si je poleg križne vezi poškodoval še oba meniskusa – notranjega in zunanjega.

Čeprav si med 50 in 70 odstotkov ljudi ob strgani križni vezi poškoduje tudi en meniskus, le približno tretjina utrpi poškodbo vseh treh elementov, navaja Goal. Strokovnjaki, kot je kirurg Gordon Mackay, ki ga citira The Athletic, opozarjajo, da poškodba zunanjega meniskusa pomeni »zahtevnejše okrevanje, zahtevnejšo operacijo in manj predvidljiv izid«.

Hitra vrnitev in nova opozorila

Rodrija je operiral priznani madridski kirurg dr. Manuel Leyes, ki je skrbel tudi za Danija Carvajala, Luisa Suareza in Sergia Ramosa, piše Goal. Kljub resnosti poškodbe in napovedim trenerja Pepa Guardiole, da bo okrevanje trajalo od devet do dvanajst mesecev, se je Rodri na igrišče vrnil presenetljivo hitro – v manj kot osmih mesecih.

Že januarja je Guardiola svaril pred prehitro vrnitvijo: »Pri hudih poškodbah je treba spoštovati čas, ki ga potrebuje človeško telo. Najpomembneje zanj je, da dobro okreva. Nisi več najstnik, a imaš pred sabo še leta igranja. In to se bo zgodilo, če boš dobro okreval. Če se vrneš za teden, mesec dni in narediš korak nazaj za naslednjo sezono, to ni pametno.«

Španski vezist Rodri bi moral sinoči slavnostno stopiti na zelenico stadiona Villarreala. FOTO: Pablo Morano/Reuters

A zdi se, da teh svaril niso povsem upoštevali. Usodna naj bi bila odločitev, da Rodrija poleti odpeljejo na klubsko svetovno prvenstvo v ZDA. Čeprav ga je Guardiola sprva uvajal postopoma, ga je v osmini finala proti Al-Hilalu poslal v igro v drugem polčasu ob zaostanku. Tekma je šla v podaljšek, Rodri pa je moral z igrišča zaradi težav s prepono.

Mesec kasneje je Guardiola priznal, da je šlo za »veliko poškodbo« in da Rodri ne bo začel sezone. »Upam, da bo po reprezentančnem premoru zares nared,« je takrat dejal.

Začaran krog bolečin in poškodb

Začetek nove sezone je bil sprva obetaven. Rodri je odigral 15 minut proti Tottenhamu, nato pa proti Brightonu prvič po 11 mesecih odigral celo tekmo. Guardiolove želje so se zdele uslišane, ko je Rodri v enem tednu začel tekme proti Manchester Unitedu, Napoliju in Arsenalu ter odigral 226 od možnih 270 minut.

A kmalu zatem je prišel nov šok. Rodrija ni bilo v ekipi za tekmo proti Burnleyju. Guardiola je po navedbah portala Goal razkril zaskrbljujoč pogovor s treninga: »Ne morem igrati. Imam hude bolečine v kolenu.« Nekaj dni kasneje je Guardiola javno opozoril, da Rodri ne zmore več običajnega ritma tekem.

Komaj leto dni po osvojitvi zlate žoge se zdi, da je kariera 29-letnega virtuoza na prelomnici. FOTO: Franck Fife /AFP

»Ni poškodovan, a ima težave s tetivo,« je dejal pred tekmo z Monacom. »Trenutno ni sposoben igrati treh tekem na teden na najvišji ravni [...] Moj občutek je, da ni pripravljen, ker potrebuje čas. Pri takšni poškodbi je okrevanje minimalno eno leto, šele nato začneš.«

Kljub tem besedam je Rodri začel tekmo proti Monacu, a je bil po uri igre zamenjan zaradi suma nove poškodbe. Manj kot štiri dni kasneje je začel še proti Brentfordu, a je zdržal le 22 minut, preden je odšepal z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice.

Čeprav je Rodri za Sky Sports zatrdil, da ne gre za hujšo poškodbo, je moral izpustiti reprezentančni tekmi in Guardiola še ni mogel napovedati, kdaj se bo vrnil. V ponedeljek je potrdil le, da ga ta teden ne bo na tekmah proti Villarrealu in Aston Villi. »Ni dolgotrajno, a je mišično in moramo biti previdni. Tolikokrat smo poskusili, poskušali smo ne tvegati, a nam tega ni uspelo (obvladati),« je z obžalovanjem priznal Guardiola.

V njegovi odsotnosti se je na tekmi proti Villarrealu poškodoval še Nico González, ki je vskočil na njegov položaj.

Na tekmi proti Villarrealu se je poškodoval tudi Nico González, ki je vskočil na Rodrijev položaj. FOTO: Javier Soriano/AFP

Negotova prihodnost in zanimanje Reala

Ponavljajoče se težave predstavljajo ogromen problem za Manchester City, saj je bila prav Rodrijeva vzdržljivost ena njegovih največjih odlik.

Ekipa z njim v prvi postavi kar 15 mesecev ni izgubila tekme v nobenem tekmovanju, poraz proti Brightonu avgusta pa je bil prvi ligaški poraz, ko je začel tekmo, po februarju 2023, izpostavlja Goal .

Zdaj se mora klub odločiti, kako naprej. Rodriju se pogodba izteče čez 18 mesecev. Pred poškodbo se je govorilo o novi, izboljšani pogodbi, ki bi ga uvrstila v najvišji plačni razred ob Erlingu Haalandu. Takšna poteza je bila nujna tudi zaradi znanega zanimanja madridskega Reala.

Kraljevi klub je v preteklosti pogosto ciljal na dobitnike zlate žoge in igralce, ki se jim izteka pogodba. Rodri je bil zanje še posebej privlačen kot evropski prvak s Španijo. Časnik Marca je avgusta zapisal: »Real Madrid ga hoče, to ni skrivnost. Hoteli so ga prej, hočejo ga zdaj in hoteli ga bodo jutri.«.

Ekipa z Rodrijem v prvi postavi kar 15 mesecev ni izgubila tekme. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Vendar pa bi bil podpis Rodrija, tudi če bi bil povsem zdrav in prost igralec, v nasprotju s politiko pomlajevanja ekipe belih iz Madrida. Ko mu poteče pogodba, bo star 31 let, še opozarja portal Goal. Dvom v njegovo telesno pripravljenost zdaj ta sanjski prestop dela še manj verjeten.