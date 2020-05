Le ena tekma za preverjanje protokola

Ljubljana

Mladi slovenski reprezentant Dejan Petrovič (levo) je pozimi prestopil k dunajskemu Rapidu in se je že prebil v začetno enajsterico. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Avstrijska nogometna liga se bo po več kot dvomesečnem premoru zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala v začetku junija. Vodstvo lige je klubom dovolilo, da v tem dvotedenskem obdobju odigrajo le eno pripravljalno tekmo, na katerih bodo preizkusili vse varnostne in zdravstvene protokole za nemoteno nadaljevanje nogometnega tekmovanja.Nogometna liga za prvaka se bo nadaljevala 3. junija, dan pred tem bodo na igrišče stopila moštva, ki se borijo za obstanek v elitni avstrijski bundesligi.V skupini za prvaka si je najboljši izhodiščni položaj po rednem delu izboril LASK, ki ima tri točke prednosti pred branilcem naslova iz Salzburga, nastopili pa bodo še Rapid Dunaj, Wolfsberger, Sturm in Hartberg.V skupini za obstanek bodo nastopili Austria Dunaj, Altach, Admira Mödling, Swarovski Tirol, Mattersburg in St. Pölten.V elitnem avstrijskem prvenstvu nastopajo trije slovenski nogometaši.igra za dunajski Rapid,za Hartberg,pa za Tirol.Branilec naslova iz Salzburga bo generalko za nadaljevanje prvenstva igral v petek, 27. maja, ko se bo pomeril z Dedićevim Tirolom. Na ta dan bo tudi pripravljalna tekma med dunajsko Austrio in Hartbergom Repa, medtem ko se bo Petrovičev Rapid naslednji dan pomeril z drugoligaško ekipo Horn.Vse tekme bodo za zaprtimi vrati, na njih pa bodo poleg prirediteljev in nastopajočih klubov lahko prisotni le še novinarji.