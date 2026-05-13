Le Los Angeles ustvari več kot Messi, zraven tudi Slovenca

Argentinski zvezdnik Lionel Messi je eden najbolje plačanih športnikov na svetu. Po analizi medija Inside world football je celo skupni znesek plač 28 klubov severnoameriške lige MLS, ne vštevši Inter Miamija, za katerega nastopa Messi, manjši od Argentinčevih zaslužkov v enem letu.

Za plače igralcev kar 28 klubov zapravi manj, kot zasluži dobitnik osmih zlatih žog. Los Angeles FC med svoje igralce razdeli 32,6 milijona dolarjev, kar pa je skoraj 22 milijonov manj od moštva Davida Beckhama. Klubu iz mesta angelov na tretjem mestu sledi Atlanta s slabimi 28 milijoni.