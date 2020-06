Le pet nedotakljivih v enajsterici madridskega Reala

Večer bo pripadel Janu Oblaku in Atleticu

Lionel Messi in soigralci bodo sprejeli naslednji izziv danes ob 17. uri v Vigu. FOTO: Pau Barrena/AFP

V začetni enajsterici madridskega Reala je pet nogometašev, ki bodo odigrali prav vseh sedem preostalih tekem španskega prvenstva, če se bodo le izognili poškodbam in rumenim kartonom. To so vratarinter napadalecVsi preostali člani Reala se bodo morali dnevni dokazovati trenerju, trdijo pri madriskem športnem dnevniku As, ki sodi med najbolje obveščene o dogajanju v taboru belega baleta.Real Madrid je zmagal na vseh štirih tekmah španskega prvenstva po koncu pandemije novega koronavirusa in pričakuje finiš sezone 2019/20 na vrhu lestvice z enakim številom točk kot. Madridčani imajo namreč boljši izkupiček iz medsebojnih tekem s Katalonci.Naslednji izziv čaka vodilne prav v katalonski metropoli, saj se bodo v nedeljo zvečer merili z Espanyolom. Barço že danes ob 17. uri pričakujejo pri Celti v Vigu, tudipa bo zaznamoval zadnjo junijsko soboto.in soigralci bodo ob 22. uri gostili Alaves in poskušali nadaljevati imeniten niz zmag brez prejetega gola.