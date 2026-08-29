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Nogomet

Leao v solzah potrdil slovo od Milana, pred njim selitev za 45 milijonov

Portugalec po sedmih letih zapušča San Siro, ob slovesu pa ni skrival čustev in se zahvalil navijačem.
Zadnjič je Leao v dresu Milana zaigral na avgustovski prijateljski tekmi, zdaj pa po sedmih letih zapušča San Siro. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters
Galerija
Zadnjič je Leao v dresu Milana zaigral na avgustovski prijateljski tekmi, zdaj pa po sedmih letih zapušča San Siro. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters
Blaž Potočnik
29. 8. 2026 | 11:38
3:32
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Rafael Leao se po sedmih letih poslavlja od Milana. Portugalski zvezdnik je po petkovi zmagi rossonerov proti Venezii s 2:0 potrdil, da se njegovo obdobje na San Siru končuje, po poročanju italijanskih medijev pa je tik pred prestopom h Galatasarayu za približno 45 milijonov evrov.

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»To je težek trenutek. Po sedmih letih sem se poslovil od soigralcev,« je dejal 27-letni Portugalec, ki ga ni bilo v kadru za petkovo prvenstveno tekmo.

»Prišel je čas za slovo«

Leao je v Milan prišel leta 2019 iz Lilla in v sedmih sezonah postal eden največjih obrazov kluba. Na 291 tekmah v vseh tekmovanjih je dosegel 80 golov in prispeval še 65 asistenc, leta 2022 pa bil eden ključnih mož ob osvojitvi naslova italijanskega prvaka. Z Milanom je osvojil tudi italijanski superpokal v sezoni 2024/25.

»Milan mi je pomagal odrasti in razumeti, kaj pomeni igrati nogomet na najvišji ravni. Prišel je čas za slovo. Morda bi si želel, da bi se lahko poslovil nekoliko drugače. Navijači so me podpirali tudi v težkih trenutkih,« je povedal.

»Vem, kaj sem tukaj dosegel, in vem, da bom ostal del zgodovine kluba. Lahko rečem samo hvala.«

Galatasaray ponudil okoli 45 milijonov

Leao ima z Milanom sicer pogodbo do poletja 2028, vendar so rossoneri sprejeli ponudbo Galatasaraya. Turški prvak naj bi plačal 43 milijonov evrov, dodatna dva milijona pa bi predstavljali bonusi. Milan naj bi si zagotovil tudi 20 odstotkov od morebitne prihodnje prodaje Portugalca.

Galatasaray mu je po poročanju italijanskih medijev pripravil pogodbo do leta 2030 z desetimi milijoni evrov letne plače in dodatnimi bonusi. Do dokončnega prestopa naj bi tako manjkali le še zadnji formalni koraki.

Pohvalil Amorima

Leao se je ob slovesu dotaknil tudi novega Milanovega trenerja Rubena Amorima, ki je na San Siro prišel junija po razočaranju v prejšnji sezoni, ko se Milan ni uvrstil v ligo prvakov.

»Danes je Milan pokazal veliko kakovosti in ima odličnega trenerja. On je nekdo, ki lahko klubu pomaga znova osvajati velike lovorike. To je nogomet, ki mi je všeč,« je dejal Leao.

Milan je pod Amorimom novo sezono začel z dvema zaporednima prvenstvenima zmagama, Portugalec pa je poudaril, da bo klub spremljal tudi po odhodu.

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»Moja ljubezen do Milana se ne bo nikoli končala. Tudi od daleč jih bom vedno spremljal. Pride trenutek, ko moraš sprejeti odločitev in izbrati drugo pot.«

Ob koncu ni skrival čustev: »Življenje se tukaj ne konča. Jokal sem. Ganilo me je.«

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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