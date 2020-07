Leeds ponorel, norec Bielsa ga je spravil v raj

Ljubljana

Analiza v ničlo

Sedem milijonov evrov plače

Navijači so slavili pred stadionom Elland Road. FOTO: Paul Ellis/AFP

- Legendarni angleški nogometni klub Leeds United se je po 16 letih vrnil v elitni angleški ligaški razred, za to je bil za uvod predzadnjega, 45. kroga v drugoligaškem tekmovanju na Otoku dovolj poraz West Bromwich Albiona nekdanjega hrvaškega selektorjana gostovanju pri Huddersfieldu.Leeds je od leta 2004 predvsem zaradi finančnih težav taval v championshipu, od leta 2007 do 2010 je celo igral v tretji ligi. Vse se je spremenilo, ko je za trenerja trikratnega angleškega prvaka, leta 1975 je bil finalist evropskega pokala prvakov, leta 2001 polfinalist lige prvakov, prišel ArgentinecNekdanji prvi strokovnjak evropskih klubov Espanyol, Athletic Bilbao, Marseille in Lille je ob prihodu na stadion Elland Road naletel na klub v organizacijskem in igralskem razsulu.Norec, kot imenujejo 64-letnega Argentinca, je uvedel svoje metode, ki jih udejanja že desetletja, nekdanji selektor Republike Irskeje o Bielsovi nogometni viziji celo rekel: "Takšen način nogometa v Angliji ne bo prišel skozi, ekipe s takšnim konceptom so na igrišču običajno pregažene."Bielsa je zavihal rokave in vpeljal večjo mero uigranosti in improvizacije. Na posel se je dobro pripravil, na uvodnem sestanku z Leedsovim vodstvom je imel v beležnici izpisane prve postave vseh angleških drugoligašev, omenil je še, da je v zadnji sezoni pogledal vseh 51 tekem Leedsa.Vsako je analiziral, o vsakem igralcu je vedel vse do najmanjših detajlov. Ljudje, ki vodijo klub, so se med seboj le spogledali in potrdili Bielsovo nastavitev za trenerja.Ta ni bila poceni, cena nekdanjega selektorja Argentine in Čileja je sedem milijonov evrov na sezono, kar je celo 600.000 evrov več, kot je plača angleškega selektorja. Mož iz mesta Rosario, tam je rojen tudi, je s seboj pripeljal tudi osem svojih pomočnikov, Leeds je to stalo še dodatnih pet milijonov evrov.Vpeljal je strog režim treningov, igralci so bili praktično ves dan na stadionu. Tudi sam se je popolnoma predal poslu, v svojo pisarno na stadionu je namestil tudi posteljo. Z namenom, da čim več časa posveti videoanalizi svoje ekipe in nasprotnih. Na treningih je vztrajal na prvini igre ena na ena in preigravanju, osnovi svojega napadalnega nogometa."Nenehno kriči, a ne na nas igralce. Če kaj storimo narobe, kriči na pomočnike, oni povedo nam. Zelo je čustven in skrajno motiviran. Včasih nas zna tudi prestrašiti, a je vseeno le človek. Zna se pošaliti, vsega, česar se loti, se loti s strastjo," pravi Leedsov zvezni igralec. Marcelo Bielsa je perfekcionist in norec, ki je Leeds po 16 letih privedel v raj, premier league.