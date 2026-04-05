Leeds z Bijolom v polfinalu, polom Liverpoola

Nogometaši Leedsa so v zadnjem četrtfinalnem obračunu angleškega pokala FA s slovenskim reprezentantom Jako Bijolom na čelu po enajstmetrovkah v gosteh izločili igralce West Hama. Bijol je na zelenici prebil vseh 120 minut in tako ostaja s soigralci v boju za pokalno lovoriko.

Vse je kazalo, da bo Leeds napredoval že po rednem delu tekme, saj je v 75. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Dominica Calvert-Lewina vodil že z 2:0. Toda gostitelji so v tretji in šesti minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa izenačili in boljšimi občutki začeli podaljšek. V njem so v prvi minuti tudi zadeli v polno, a so gol Valentina Castellanosa zaradi prepovedanega položaja razveljavili.

Zadetkov po 120 minutah ni bilo več, odločili pa so streli z bele točke. Bolj zbrani so bili gosti, ki so zadeli štirikrat, medtem ko so domači nogometaši vratarja Lucasa Perrija premagali le dvakrat.

Polfinalna dvoboja pokala FA bosta tradicionalno na Wembleyju, na sporedu bosta čez tri tedne. Leeds se bo pomeril s Chelseajem, drugi par pa je Southampton – Manchester City.

Chelsea je bil včeraj doma kar s 7:0 boljši od Port Vala, City je prav tako na domači zelenici s 4:0 odpravil Liverpool, Southampton pa je presenetil vodilno ekipo angleškega prvenstva Arsenal in doma slavil zmago z 2:1.