  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Legenda bije bitko za življenje

    Nekdanjemu napadalcu bolgarske nogometne reprezentance, Valencie, Atletica Madrida, Compostele in Celte, so zdravniki diagnosticirali raka na ledvicah.
    Nekdanji bolgarski nogometni zvezdnik Luboslav Penev je pustil izjemen perčat v Španiji. FOTO: X
    Galerija
    Nekdanji bolgarski nogometni zvezdnik Luboslav Penev je pustil izjemen perčat v Španiji. FOTO: X
    G. N.
    5. 12. 2025 | 09:45
    1:50
    A+A-

    Legendarni bolgarski napadalec in član »zlatega« rodu, ki je leta 1994 na svetovnem prvenstvu v ZDA osvojila četrto mesto, Luboslav Penev bije bitko za življenje. Na zdravstvene težave 59-letnega napadalca, ki je pustil izjemen pečat tudi v Španiji, kjer je v letih od 1989 do 2000 igral za Valencio, Atletico, Compostelo in Celto, je opozoril njegov prijatelj Juanom Rodri. O zelo kritičnem stanju so sporočali tudi pri Nogometni zvezi Bolgarije. Penevu so zdravniki diagnosticirali rak ledvice, ki se je razširil tudi na druge organe. V mesecu dni je izgubil kar 30 kilogramov. 

    »Njegovo stanje je zelo zapleteno, zelo zaskrbljujoče in čaka na odločitev o zdravljenju« je povedal nekdanji direktor Valencie, ki je Peneva tudi pripeljal v Španijo. Rodri je v Španiji sprožil tudi kampanjo za pomoč obolelemu Penevu, za katerega naj bi paliativno zdravljenje stalo med 250.000 evrov in 300.000 evrov.

    Penev je v Španiji zabil kar 129 golov. Najbolj priljubljeni je bil v Valencii, kjer so se navijači zelo čustveno odzvali na zadnji tekmi in vzklikali njegovo ime. »Bilje več kot igralec. Bil je bistvo Valencie,« je še povedal Rodri.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Hristo Stojčkov

    Katanec navdušil legendarnega Stojčkova

    Dobitnik zlate žoge leta 1994 Hristo Stojčkov bo na današnjem dvoboju lige prvakov med Crveno Zvezdo in Barcelono stiskal pesti za katalonski klub.
    6. 11. 2024 | 10:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Najboljši nogometaši vseh časov

    Zadel z začetnim udarcem, ko je vratar še molil

    Francoska nogometna revija France Football izbira zgodovinsko sanjsko moštvo, med levokrilnimi napadalci mojster do mojstra.
    6. 12. 2020 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    SP 2018  |  Viralno
    Vredno branja

    Pričeske nogometašev, ki so huda konkurenca Trumpovi (FOTO)

    Glasujte za nogometaša z najslabšo pričesko v zgodovini svetovnih prvenstev.
    8. 6. 2018 | 10:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Bar Bergnach

    60 let legendarnega bara: Nekaj pač moraš delati, pravi 82-letni gostinec

    Okroglo obletnico bo Franko Bergnach proslavil tako, kot preživlja pravzaprav vsak dan razen torka, ko je lokal zaprt – s svojimi zvestimi strankami.
    Anja Intihar 4. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Milan Kučan: Ideja o povezovanju SD in Preroda je odgovorna

    Bivši predsednik ne vidi bistvenih razlik v programskih usmeritvah obeh strank, zato je prav, da razmišljata o skupnem volilnem nastopu.
    Uroš Esih 3. 12. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Po obdukciji umorjene avstrijske vplivnice ugotovili vzrok njene smrti

    Posmrtne ostanke Stefanie Pieper so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.
    3. 12. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    ŠpanijaValenciaBolgarijazdravje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Praznični sejmi

    Obiskali smo pet božičnih sejmov: kje najbolje jesti in piti?

    Strnili smo večletne izkušnje iz Ljubljane, Zagreba, Budimpešte, Celovca in Salzburga.
    Špela Ankele 5. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    Ocenjujemo: Bugonia

    Naj so akterji še tako paralogično čudaški so vedno znova v ospredju tudi lucidni psihološki portreti in domišljena analiza medčloveških odnosov.
    Peter Rak 5. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Legenda bije bitko za življenje

    Nekdanjemu napadalcu bolgarske nogometne reprezentance, Valencie, Atletica Madrida, Compostele in Celte, so zdravniki diagnosticirali raka na ledvicah.
    5. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ažnohov padec pretresel tudi Odermatta, nekdanji avstrijski as obnemel (VIDEO)

    Obetavni slovenski alpski smučar, mladinski svetovni prvak iz leta 2023, naj bi si pri smuku za svetovni pokal v Beaver Creeku poškodoval koleno.
    Miha Šimnovec 5. 12. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Novost na SP

    Prvi mož sodnikov pri Fifa želi razširiti pooblastila VAR

    Italijan Pierluigi Collina je napovedal, da bodo VAR sodniki na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki prihodnje leto preverjal tudi kote.
    5. 12. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Legenda bije bitko za življenje

    Nekdanjemu napadalcu bolgarske nogometne reprezentance, Valencie, Atletica Madrida, Compostele in Celte, so zdravniki diagnosticirali raka na ledvicah.
    5. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ažnohov padec pretresel tudi Odermatta, nekdanji avstrijski as obnemel (VIDEO)

    Obetavni slovenski alpski smučar, mladinski svetovni prvak iz leta 2023, naj bi si pri smuku za svetovni pokal v Beaver Creeku poškodoval koleno.
    Miha Šimnovec 5. 12. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Novost na SP

    Prvi mož sodnikov pri Fifa želi razširiti pooblastila VAR

    Italijan Pierluigi Collina je napovedal, da bodo VAR sodniki na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki prihodnje leto preverjal tudi kote.
    5. 12. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo