Legenda bije bitko za življenje

Legendarni bolgarski napadalec in član »zlatega« rodu, ki je leta 1994 na svetovnem prvenstvu v ZDA osvojila četrto mesto, Luboslav Penev bije bitko za življenje. Na zdravstvene težave 59-letnega napadalca, ki je pustil izjemen pečat tudi v Španiji, kjer je v letih od 1989 do 2000 igral za Valencio, Atletico, Compostelo in Celto, je opozoril njegov prijatelj Juanom Rodri. O zelo kritičnem stanju so sporočali tudi pri Nogometni zvezi Bolgarije. Penevu so zdravniki diagnosticirali rak ledvice, ki se je razširil tudi na druge organe. V mesecu dni je izgubil kar 30 kilogramov.

»Njegovo stanje je zelo zapleteno, zelo zaskrbljujoče in čaka na odločitev o zdravljenju« je povedal nekdanji direktor Valencie, ki je Peneva tudi pripeljal v Španijo. Rodri je v Španiji sprožil tudi kampanjo za pomoč obolelemu Penevu, za katerega naj bi paliativno zdravljenje stalo med 250.000 evrov in 300.000 evrov.

Penev je v Španiji zabil kar 129 golov. Najbolj priljubljeni je bil v Valencii, kjer so se navijači zelo čustveno odzvali na zadnji tekmi in vzklikali njegovo ime. »Bilje več kot igralec. Bil je bistvo Valencie,« je še povedal Rodri.