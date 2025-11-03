Legenda kluba pričakuje od Benjamina Šeška več

V nadaljevanju preberite:

Prvi konec tedna v novembru – predzadnji pred reprezentančnim premorom – je prinesel več zanimivih nogometnih tekem po vsej Evropi, v katerih so bili aktivni tudi slovenski reprezentanti. Pod drobnogledom sta bila Atletico Madrid in Manchester United, ki se borita za nekaj več v Španiji in Angliji, Jan Oblak in Benjamin Šeško sta namreč prvi in zadnji člen v enajsterici Slovenije.

Slovenski številki 1 in 11 bosta čez teden dni prišli na Brdo pri Kranju v polnem tekmovalnem pogonu, četudi različne volje. Trener Uniteda Ruben Amorim je v svoji 37. tekmi v premier league prvič poslal na igrišče enako enajsterico kot v prejšnji tekmi.

To je bila dobra novica za Šeška, ki se je v zadnjem času uveljavil v napadu Uniteda (3-4-2-1), ob njem sta igrala Bryan Mbeumo in Cunha, četudi Šeško ne prispeva večjega deleža k številu Unitedovih golov. Tudi v zadnji tekmi z Nottingham Forestom je bilo podobno: prvi gol na tekmi je zabil izkušeni Casemiro, zadnjega Amad Diallo. Benijeva igra in komentar? Več v članku.