    Nogomet

    Legenda Manchester Uniteda: Nakup Šeška se mi je zdel precej čuden

    Dolgoletni vratar rdečih vragov je spregovoril o zanj nespametnem nakupu Benjamina Šeška. Pravi, da bi moral klub obdržati Rasmusa Hojlunda.
    Benjamin Šeško se je na zadnjih dveh premierligaških tekmah končno vpisal med strelce. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško se je na zadnjih dveh premierligaških tekmah končno vpisal med strelce. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Matic Rupnik
    16. 10. 2025 | 10:35
    16. 10. 2025 | 10:35
    2:35
    A+A-

    Benjamin Šeško je na zadnjih dveh tekmah za Mancherster United dal dva zadetka. Izgleda, da se počasi prilagaja slogu igre pod trenerjem Rubenom Amorímom, a otoški mediji so do njega še vedno neizprosni. Mnogi ga primerjajo z njegovim predhodnikom v konici napada rdečih vragov Rasmusom Hojlundom, ki letos blesti v dresu Napolija.

    image_alt
    Šeško ne najde prave frekvence, pot prek Atlantika zdaj zapletena

    Tako meni tudi nekdanji vratar Peter Schmeichel, ki je dolgo let stal med vratnicama Manchester Uniteda, zdaj pa ne razume, zakaj je klub v svoje vrste pripeljal mladega Slovenca. »Podpis Šeška se mi je zdel precej čuden. Imeli smo Hojlunda, ki mu je dve leti primanjkovalo igralnih izkušenj. Samo videti morate, kaj počne zdaj v Napoliju s Kevinom De Bruynejem in Scottom McTominayem, s katerima igra fantastično,« je povedal v podkastu Sacked in the Morning na BBC-ju.

    »Ves čas sem govoril, da bo Rasmus Hojlund napadalec, ki bo dosegel 25 golov na sezono, a še prej potrebuje veliko igralnih izkušenj. Pred novo sezono smo pripeljali Matheusa Cunho in Bryana Mbeuma, vendar žal ni uspel zaigrati z njima.«

    Peter Schmeichel je precej kritičen do svojega nekdanjega kluba. FOTO: Ed Sykes/Reuters
    Peter Schmeichel je precej kritičen do svojega nekdanjega kluba. FOTO: Ed Sykes/Reuters

    »Hojlunda smo dejansko uničili, ko smo mu očitali, da je v prejšnji sezoni dosegel zelo malo golov. Ko smo pripeljali Cunho in Mbuema, ki bi mu v napadu nudila izvrstno podporo, pa smo potem kupili Šeška. Zanj je klub porabil več kot 70 milijonov funtov, čeprav nima tiste prave šestice, oziroma defenzivnega vezista« je bil do odločitev vodstva še kritičen Schmeichel.

    Danec se je dotaknil tudi težav, ki jih ima United z vratarji. »Samo v tej sezoni smo zaradi napak vratarjev prejeli devet golov. Ko smo igrali jaz, Edwin van der Sar in David de Gea, nismo tako podarjali točk,« pravi. »Zakaj smo pripeljali nekoga, ki ga nismo potrebovali? Ker vodja zaposlovanja prihaja iz RB Leipziga, Šeškovega nekdanjega kluba, in mora zato pustiti pečat,« je ostro zaključil Schmeichel.

    PremiumPhoto
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    O slovenski usodi odloča Švica, repriza oktobra 2023 morda ne bo dovolj

    Slovenska reprezentanca po tretji zaporedni tekmi brez gola ne kroji več svoje usode. Ob remiju s Švicarji še bolj skeli zamujena priložnost na Kosovu.
    Nejc Grilc 14. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovenija – Švica

    Šeško ne najde prave frekvence, pot prek Atlantika zdaj zapletena

    Nogometašem Slovenije se je v Stožicah ponujala možnost za zmago, na koncu so proti Švicarjem trpeli za remi. Kosovo je z zmago ušlo na +4.
    Nejc Grilc 13. 10. 2025 | 23:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Remi nogometašev, ki jim je srečo zaželel tudi Pogačar, senzacija na Švedskem

    Slovenska reprezentanca je v kvalifikacijah za SP 2026 v Stožicah iztržila neodločen izid s favorizirano izbrano vrsto Švice.
    Miha Šimnovec 13. 10. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po tekmi s Švico

    Šele v Stožicah je postalo jasno, kaj je Slovenija zapravila na Kosovu

    Slovenski selektor Matjaž Kek je po remiju s Švico obžaloval neizkoriščene polpriložnosti. Na treh tekmah zapored Slovenija ni dosegla gola.
    Nejc Grilc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Selektorje imajo na Balkanu raje kot trenerje, Kek v evropskem vrhu

    Med 54 selektorji, ki so začeli evropske kvalifikacije, ima Matjaž Kek peti najdaljši staž. Dragan Stojković odšel, po SP se poslavlja tudi Didier Deschamps.
    Nejc Grilc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na Obali jih odpravljajo

    Veljavnost vseh 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
    15. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Manchester UnitedBenjamin Šeškopremier leagueliga prvakovbundesligaLeipzigNemčijanogometArsenalintervjuChelseaZDAErling Haaland

    Šport  |  Tenis
    Belinda Bencic

    Teniška zvezdnica razkrila grozljiva sporočila: Prostitutka in poziv k posilstvu

    Grožnje, ki jih športnice prejemajo na spletu, postajajo vse pogostejši pojav, o katerem so v zadnjih letih javno spregovorile številne tekmovalke.
    Miha Šimnovec 16. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Prerod

    Od kje prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

    Vladimir Prebilič ob ustanovitvi strankeugotavlja, da je kadrovski bazen omejen, sopotnike pa je črpal v krogu liberalcev, ki se niso uveljavili v Svobodi.
    Uroš Esih 16. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončićev zvezdniški soigralec: Prizadevam si, da bi dobil slovenski potni list

    Po pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks je presenetil klubski kolega Luke Dončića, ki pravi, da si želi dobiti slovenski potni list.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 11:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izrael se pripravlja na nadaljevanje genocida

    Izraelska okupacijska vojska vztrajno krši prekinitev ognja in grozi z nadaljevanjem napadov.
    Boštjan Videmšek 16. 10. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Futsal

    Jubilej jeklenega Igija na Kodeljevem

    Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se bo v pripravah za evropsko prvenstvo v petek pomerila z izbrano vrsto Hrvaške
    Drago Perko 16. 10. 2025 | 11:25
    Preberite več
