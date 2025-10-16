Legenda Manchester Uniteda: Nakup Šeška se mi je zdel precej čuden

Benjamin Šeško je na zadnjih dveh tekmah za Mancherster United dal dva zadetka. Izgleda, da se počasi prilagaja slogu igre pod trenerjem Rubenom Amorímom, a otoški mediji so do njega še vedno neizprosni. Mnogi ga primerjajo z njegovim predhodnikom v konici napada rdečih vragov Rasmusom Hojlundom, ki letos blesti v dresu Napolija.

Tako meni tudi nekdanji vratar Peter Schmeichel, ki je dolgo let stal med vratnicama Manchester Uniteda, zdaj pa ne razume, zakaj je klub v svoje vrste pripeljal mladega Slovenca. »Podpis Šeška se mi je zdel precej čuden. Imeli smo Hojlunda, ki mu je dve leti primanjkovalo igralnih izkušenj. Samo videti morate, kaj počne zdaj v Napoliju s Kevinom De Bruynejem in Scottom McTominayem, s katerima igra fantastično,« je povedal v podkastu Sacked in the Morning na BBC-ju.

»Ves čas sem govoril, da bo Rasmus Hojlund napadalec, ki bo dosegel 25 golov na sezono, a še prej potrebuje veliko igralnih izkušenj. Pred novo sezono smo pripeljali Matheusa Cunho in Bryana Mbeuma, vendar žal ni uspel zaigrati z njima.«

Peter Schmeichel je precej kritičen do svojega nekdanjega kluba. FOTO: Ed Sykes/Reuters

»Hojlunda smo dejansko uničili, ko smo mu očitali, da je v prejšnji sezoni dosegel zelo malo golov. Ko smo pripeljali Cunho in Mbuema, ki bi mu v napadu nudila izvrstno podporo, pa smo potem kupili Šeška. Zanj je klub porabil več kot 70 milijonov funtov, čeprav nima tiste prave šestice, oziroma defenzivnega vezista« je bil do odločitev vodstva še kritičen Schmeichel.

Danec se je dotaknil tudi težav, ki jih ima United z vratarji. »Samo v tej sezoni smo zaradi napak vratarjev prejeli devet golov. Ko smo igrali jaz, Edwin van der Sar in David de Gea, nismo tako podarjali točk,« pravi. »Zakaj smo pripeljali nekoga, ki ga nismo potrebovali? Ker vodja zaposlovanja prihaja iz RB Leipziga, Šeškovega nekdanjega kluba, in mora zato pustiti pečat,« je ostro zaključil Schmeichel.