Legenda Uniteda bi Šešku pripeljala mentorja z zlato žogo

Poškodba Benjamina Šeška je pri Manchester Unitedu znova odprla vprašanje, kdo lahko v konici napada učinkovito nadomesti slovenskega reprezentanta. Rio Ferdinand ima precej odmevno rešitev. Na Old Trafford bi namreč pripeljal Karima Benzemaja.

Nekdanji kapetan rdečih vragov meni, da moštvu Michaela Carricka ob odsotnosti Šeška manjka klasični osrednji napadalec, ki bi nase vezal branilce in bil stalna tarča v konici. »Brez Šeška v napadu pravzaprav nimamo prave oporne točke,« je na svojem kanalu na YouTubu dejal Ferdinand.

Šeško zaradi ponovnih težav z golenjo pred reprezentančnim premorom ni igral proti Fulhamu, nato pa je odpadel tudi s seznama slovenske reprezentance. Manchester United je sporočil, da bo 23-letnik opravil dodatne preiskave, na podlagi katerih bodo določili njegov program okrevanja.

Izkušen napadalec bi razbremenil Šeška

Prav Šeškove zdravstvene težave so po Ferdinandovem mnenju pokazale, da bi moral United poleti pripeljati še enega osrednjega napadalca.

Nekdanji angleški reprezentant je pojasnil, da ima Carrick v napadu več igralcev, ki se radi spuščajo globlje po žogo in sodelujejo pri gradnji napada. Ko Šeška ni na igrišču, zato United izgubi nogometaša, ki ostaja visoko in predstavlja jasno tarčo za podaje soigralcev.

Najboljša rešitev bi bil po njegovem izkušen napadalec, ki mu ne bi bilo treba odigrati vsake tekme od prve do zadnje minute, hkrati pa bi lahko pomagal tudi pri razvoju slovenskega reprezentanta.

»Če bi imel tam nekoga, ki bi si lahko z njim razdelil minute in breme, pomagal s svojimi izkušnjami ter jih prenesel na Šeška, da bi se lahko tudi on učil, bi od takšne okrepitve dobil veliko več kot zgolj igralca, ki bi prišel odigrat 90 minut,« je obrazložil svojo idejo.

Benzema kot možna rešitev

Ferdinand je ob tem izpostavil dve imeni.

»Na misel mi pride Welbeck, seveda tudi Benzema. To sta igralca, ki bi po mojem mnenju močno povečala kakovost naše napadalne vrste,« je dejal.

Danny Welbeck za United sicer ni več dosegljiv. Nekdanji napadalec rdečih vragov je poleti po odlični sezoni pri Brightonu prestopil k Chelseaju in podpisal pogodbo do leta 2028. Za Brighton je v prejšnji sezoni dosegel 14 golov na 40 tekmah.

Precej bolj nenavadna možnost je Benzema. Dobitnik zlate žoge iz leta 2022 je poleti končal kratko obdobje pri Al-Hilalu in je pri 38 letih trenutno brez kluba. Za savdsko moštvo je v prvenstvu dosegel deset golov na 12 tekmah.

Francoz je največji del kariere preživel pri Real Madridu, za katerega je dosegel 354 golov in z njim petkrat osvojil ligo prvakov. Ferdinand v njem vidi predvsem kombinacijo kakovosti in izkušenj, ki bi bila koristna za mladega slovenskega napadalca.

Nova poškodba razkrila težavo Uniteda

Šeško je imel že pred začetkom sezone težave z golenjo in zaradi poškodbe izpustil velik del priprav. Po vrnitvi je začel loviti pravo formo, proti Evertonu in Sabahu pa je zadel na dveh zaporednih tekmah. Nova bolečina se je pojavila po pokalnem obračunu z Brightonom.

Njegova odsotnost se je hitro poznala. Proti Fulhamu je moral Carrick v konici uporabiti Matheusa Cunho, United pa se je z zadetkom Brazilca v 89. minuti rešil poraza in iztržil remi z 1:1. Po petih tekmah premier lige ima le pet točk.