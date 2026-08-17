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Nogomet

Legendarna kariera se približuje koncu, Ronaldo namignil na slovo

Portugalski napadalec Cristiano Ronaldo je namiginil, da je to njegovo zadnje leto v nogometu. Po slovesu si želi več potovati in igrati padel.
Cristiano Ronaldo je petkrat osvojil zlato žogo in leta 2016 s Portugalsko postal evropski prvak. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters
Galerija
Cristiano Ronaldo je petkrat osvojil zlato žogo in leta 2016 s Portugalsko postal evropski prvak. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters
T. E., STA
17. 8. 2026 | 07:48
17. 8. 2026 | 07:51
2:34
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Portugalski nogometni superzvednik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Enainštiridesetletni Ronaldo, ki si je mesto med največjimi nogometnimi legendami zagotovil z več kot 950 goli na klubski in reprezentančni ravni, je v preteklosti že namignil, da bi se lahko upokojil »kmalu« ali v roku »ene do dveh sezon«.

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»To je verjetno moje zadnje leto v nogometu. Za seboj želim pustiti spektakularno zapuščino,« je povedal za revijo Vogue. Dodal je, da je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že »v celoti načrtovana«. »Imam toliko stvari, zaradi katerih sem zaposlen, da je težko izpostaviti le eno,« je pojasnil ter med svoje najljubše dejavnosti uvrstil potovanje in padel.

»Ker bi nogomet lahko pustil veliko praznino, moram svoj čas zapolniti na različne načine, ne le na enega,« je še dejal nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa, ki se je v torek v portugalskem letovišču Cascais poročil z dolgoletno partnerko Georgino Rodridguez.

Ob sklicevanju na svojo bogato kariero je dejal, da si želi »še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil«, saj je »vendarle minilo že 25 let velikih žrtvovanj.« V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik. Petkrat je osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, petkrat je tudi osvojil elitno ligo prvakov, štirikrat z madridskim Realom in enkrat z Manchester Unitedom.

Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z izbrano vrsto osvojil tudi ligo narodov (2019 in 2025). Po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je Portugalska izpadla v osmini finala, je pred Ronaldom nova sezona v dresu savdskega Al Nasra.

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Cristiano RonaldoPortugalskaReal MadridManchester UnitedGeorgina RodriguezAl Nasr

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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