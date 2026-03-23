Legendarni as ocenil Šeška pred prihodom v Slovenijo

Napočil je dan za prvo akcijo slovenske nogometne reprezentance pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja; 125 dni po tekmi s Švedsko se bo jata popoldne vnovič zbrala na Brdu pri Kranju in poskušala opraviti čim več do konca tedna, ko bo Cesar vodil svojo prvo tekmo v novi vlogi. Slovenija bo igrala marca dve prijateljski tekmi – prvo v soboto (18) v Budimpešti, drugo v torek (18) v Podgorici.

Slovenski napadalci prihajajo na Gorenjsko lačni golov, konec tedna je bil namreč učinkovit le Andraž Šporar. Cesar je povabil na zbor štiri klasične napadalce: to so Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea City), Šporar (Slovan Bratislava) in Aljoša Matko, eden od treh slovenskih napadalcev v majici Ujpesta iz Budimpešte (ob njem tam igrata še Milan Tučić in Nejc Gradišar).