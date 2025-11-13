Legendarni Dejan Stanković po izbruhu nad novinarjem izgubil službo (VIDEO)

Legendarni srbski nogometaš in donedavni trener moskovskega Spartaka, Dejan Stanković, se je znašel v središču pozornosti zaradi burnega besednega obračuna z novinarjem Amadom Ahmedovim. Incident se je zgodil v t. i. »mešani coni« neposredno po nedeljski tekmi, ko je Spartak v gosteh premagal Ahmat Grozni z 2:1.

Posnetek dogodka, ki je postal spletni hit, prikazuje Stankovića v napetem pogovoru ob prisotnosti prevajalca. Kmalu po tem incidentu je Stanković, ki je v svoji karieri igral le za tri klube (Crveno zvezdo, Lazio in Inter), tudi izgubil službo trenerja slavnega ruskega kluba.

Vprašanje, ki je sprožilo burno reakcijo

Kot poročajo mediji, se je napetost začela, ko je novinar Ahmedov Stankovića vprašal, ali je po tekmi proti sodniku Artemu Čistjakovu vpil »Sramota!«.

Stanković je sprva mirno odgovoril v angleščini: »Ne, pozdravil sem Bogosavca (srbskega nogometaša pri Ahmatu, op. a.). Ne vem, o čem govorite«. Ko je novinar nato želel zaključiti pogovor z besedami »Hvala vam«, je Stanković reagiral zelo ostro.

»Nimate več vprašanj? Je bilo to edino vprašanje, ki ste ga imeli? Ste vi novinar? Zakaj me to sprašujete? Zakaj me provocirate s tem vprašanjem?« je Stanković zvišal glas.

Izbruh v treh jezikih

Verbalni spor se je nato stopnjeval, Stanković pa je preklopil iz angleščine v italijanščino, medtem ko je prevajalec poskušal slediti. »Ali vi veste karkoli o nogometu? Katero formacijo smo uporabili? Koga smo zamenjali? Vi tega ne veste. Vi in ostali znate samo govoriti!« je vpil.

Kmalu po tem incidentu je Stanković tudi izgubil službo trenerja slavnega ruskega kluba. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Ko je novinar znova poskušal končati pogovor z besedami: »Ste končali? Hvala vam lepa«, je Stanković dokončno izgubil nadzor in preklopil še v materni jezik – srbščino.

»Nisem končal! Kaj bi rad, ej? Kaj hočeš?« je vpil. Medtem ko je novinar zmedeno spraševal prevajalca, kaj Stanković govori, je ta zaključil z neposredno žaljivko, ki so jo mediji pri hrvaškem Indexu zabeležili kot: »Smrduh!«.

Po tem izbruhu je Stanković zapustil prostor za izjave.

Izgovor: »Izgubil je glas«

Stanković se po incidentu, kot poroča Index Sport, ni pojavil niti na redni tiskovni konferenci po tekmi. Njegov izostanek je skušal pojasniti tiskovni predstavnik Spartaka Dmitrij Zelenov z besedami: »Dejan je, na žalost, izgubil glas in ne more odgovarati na vprašanja«.

Svoja najboljša leta je kot nogometaš preživel v dresu Interja. FOTO: Daniele La Monaca/Reuters

Namesto njega je pred novinarje stopil pomočnik Nenad Sakić, ki se je pritožil nad sojenjem. »Jaz sem precej miren človek, a danes so se dogajale nesprejemljive stvari. Sodnik je sodil neverjetno veliko prekrškov proti nam, v nasprotni smeri pa nič,« je dejal Sakić.

Odpoved pogodbe

Čeprav je Spartak na omenjeni tekmi zmagal, to Stankoviću ni pomagalo obdržati službe. Incident se je zgodil v času, ko je bil Stanković že pod pritiskom zaradi slabih rezultatov in šele šestega mesta na lestvici ruske prve lige.

Moskovski Spartak je kasneje sporočil, da so s Stankovićem sporazumno prekinili pogodbo. Index Sport ob tem navaja, da »mnogi verjamejo«, da je bil za končni razhod kriv prav ta incident z novinarjem.

Pogovor je zaključil z neposredno žaljivko, ki so jo mediji zabeležili kot: »Smrduh!«. FOTO: Leon Vidic/Delo

N1info.rs dodaja, da naj bi Stanković novico o prekinitvi prejel preko video klica, ko je bil že v Beogradu.