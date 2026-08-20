Legendarni Nemec, zlata žoga, je prepričan, da si Anglež zaslužil zlato žogo

Bitka za zlato žogo se je že začela. Prvi je svojega favorita izpostavil sloviti Nemec Lothar Matthäus. Nekdanji Bayernov as in zlata žoga iz leta 1990 je izbral, koga drugega, Bayernovega asa. Prednost je dal Harryju Kanu, pred Lionelom Messijem, Kylianom Mbappéjem in Laminom Yamalom.

Matthäus pri izbiri ni imel veliko pomislekov. Svojo odločitev je utemeljil predvsem s konstantnostjo Angleža. Pri ocenjevanju kandidatov po njegovem mnenju ne bi smeli gledati zgolj ene tekme ali turnirja, temveč celotno sezono. Zato naj bi imel Kane prednost.

»Zame je Kane igralec, ki si zlato žogo zasluži bolj kot kdorkoli drug,« je sklenil Matthäus.

Messi? »Raven tekmovanja ni primerljiva.« Pri primerjavi z Argentincem je Matthäus priznal, da ga ni mogoče prezreti. Toda Nemec meni, da ameriške lige ni mogoče primerjati z najmočnejšimi evropskimi tekmovanji. Pri Messiju je izpostavil tudi dve enajstmetrovki, ki ju je zgrešil na mundialu.

Harry Kane ima odličnega podpornika v slovitem Nemcu. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Yamal in Mbappé ga nista prepričala

Matthäus ni prepričan niti o tem, da bi se Lamine Yamal z igrami dovolj oddaljil od konkurence. Španec je bil del Barcelonine ekipe, ki je osvojila La Ligo, nato pa je s Španijo postal tudi svetovni prvak.

Toda po mnenju nekdanjega nemškega reprezentanta to samo po sebi še ni dovolj. Sprašuje se, ali je Yamal individualno res tako izstopal, da bi si zaslužil zlato žogo.

Pri Kylianu Mbappéju je bila ocena nekoliko drugačna. Matthäus je izpostavil, da je Francoz s svojo reprezentanco prišel do polfinala svetovnega prvenstva, vendar z Realom Madridom ni osvojil lovorike. Podoben argument je uporabil tudi pri Judu Bellinghamu.

Tudi Kane ima veliko slabost

Matthäus pa priznava, da Kanova kandidatura ni brezhibna. Angleški napadalec namreč ni zaigral niti v finalu svetovnega prvenstva niti v finalu lige prvakov. Kljub temu Nemec meni, da to ni dovolj velik razlog, da bi spremenil svojo izbiro. Kane je po njegovem mnenju skozi skoraj celotno sezono ohranjal izjemno raven.