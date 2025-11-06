Legendarni nizozemski napadalec po polemiki v Bruggeu: To ni bil prekršek

Tekmo četrtega kroga Uefine lige prvakov bi Barcelona skoraj zapustila s sklonjenimi glavami. Dvoboj med belgijskim Bruggeem in Katalonci se je končal z neodločenim izidom (3:3), zmagoviti zadetek Belgijcev pa je angleški sodnik Anthony Taylor po posredovanju video sodnika razveljavil.

Moštvo Hansija Flicka je trikrat zaostajalo, a se tudi trikrat pobralo. Club Brugge je povedel v šesti minuti prek zadetka Nicola Tresoldija, le dve minuti kasneje je Ferran Torres izid izenačil. Kmalu zatem je Carlos Forbs črno-modre ponovno popeljal do vodstva, ki je trajalo do 61. minute, ko je najstniški zvezdnik Lamine Yamal zabil svoj drugi zadetek v letošnji izvedbi lige prvakov. Pred koncem dvoboja je še drugič v polno zadel Forbs, a je Christos Tzolis v 77. minuti žogo poslal v svojo mrežo in postavil končni izid 3:3.

A tekmo je zaznamoval tudi razveljavljeni zadetek napadalca Bruggea Romea Vermanta. Ta je ob koncu rednega dela žogo ukradel poljskemu vratarju Wojciechu Szczesnyju in jo poslal v prazno mrežo. Nato je Stuart Attwell iz sobe za VAR Taylorja poklical na ogled posnetka, slednji pa je zadetek razveljavil zaradi prekrška nad 35-letnim vratarjem.

Po tekmi se je zaradi razveljavljenega zadetka vnela polemika. Oglasil se je tudi nekdanji nizozemski napadalec Marco van Basten. »Club Brugge so oropali zmage. Rezultat 4:3 bi moral veljati,« je bil jasen napadalec, ki je nastopal za Ajax in AC Milan. »Ne stori prekrška nad Szczesnyjem! Sploh se ga ne dotakne! Szczesny je sam poskrbel, da je bilo videti, kot da je bil storjen prekršek, vendar to ni bil prekršek!« je komentiral Van Basten.

Po tekmi je sodnik na sodniškem forumu zapisal, da se po njegovem mnenju napadalec ni dotaknil žoge. »Mislim, da je mogoče razpravljati o OFR-ju (ogledu posnetka), vsi video sodniki ga ne bi poklicali. Po mojem mnenju napadalec ne igra z žogo, vendar bi tudi v tem primeru lahko rekli, da ne zadostuje za prekršek,« je napisal sodnik.