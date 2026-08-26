Legendarni rdeči vrag bi zvezdniško okrepitev posadil na klop

Manchester United je sezono odprl s presenetljivim porazom na gostovanju pri moštvu Hull City. Povratniki v premier league so se veselili zmage z 2:0, po tekmi pa so bili rdeči vragi zaradi svoje predstave deležni številnih kritik.

Oglasil se je tudi sloviti Wayne Rooney, ki je na podkastu Overlap pojasnil, koga bi uvrstil v začetno enajsterico na naslednjem dvoboju. »Mislim, da morajo igralci na igrišču prevzeti odgovornost, saj ko igraš proti Hull Cityju ali na naslednji tekmi proti Ipswichu, lahko sestaviš ekipo, kakor želiš, in v veliko primerih gre za odločitve,« je dejal Anglež. »Zamenjal bi Luka Shawa in na levi strani obrambe postavil Dorguja, da bi bili malo bolj agresivni.«

Poleg tega bi opravil spremembe v napadu. »Na levo stran bi postavil Cunho, Rashforda pa bi postavil na vrh napada,« je še dejal dolgoletni igralec Unitedaki je za klub zbral 559 nastopov in zabil 253 zadetkov. V zvezni vrsti bi moral tekmo z Ipswichom, ki se bo začela v nedeljo ob 17.30, po njegovem mnenju namesto Andreya Santosa začeti Kobbie Mainoo.

Včeraj se je klubu uradno pridružil tudi kamerunski vezist Carlos Baleba. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Manchestrski klub je Santosa pred začetkom sezone za skoraj 60 milijonov evrov pripeljal iz Chelseaja. Na uvodni tekmi sezone je Brazilec zaključil 92 odstotkov podaj, a mu je britanski BBC podelil oceno 5 (od 10) z obrazložitvijo, da ni bil prepričljiv pri obvladovanju žoge. Trener Michael Carrick ga je zamenjal v 67. minuti, ko je namesto njega v igro vstopil slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Rdeči vragi so med poletnim prestopnim pripeljali še vezista Yourija Tielemansa, včeraj pa se je klubu uradno pridružil tudi kamerunski vezist Carlos Baleba. Zanj je United Brightonu odštel okoli 76 milijonov evrov, 22-letnik pa je podpisal pogodbo do leta 2031 z možnostjo podaljšanja za dodatno leto.