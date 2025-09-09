Legendo so znova prezrli, a jo je podprl osramočeni brat

Ryan Giggs še ne bo sprejet v »hišo slavnih« v premier league. Legendarnega krilnega igralca Manchester Uniteda ni bilo na ožjem seznamu 15 imen, med njimi pa so, med drugim, njegova soigralca Gary Neville in Edwin van der Sar ter veliko mlajši in z veliko manj naslovi Cesc Fabregas, je poročal GiveMeSport.

Čeprav je Giggs največkrat odlikovani igralec v zgodovini tekmovanja in tretji po številu nastopov, je bil znova »pozabljen«. To je ujezilo njegovega mlajšega brata Rhodrija, s katerim ima Valižan zelo burno preteklost.

Odzval se je na uradni račun premier league na družbenem omrežju X. V svoji objavi je delil videoposnetek najboljših potez svojega brata in zapisal ostro sporočilo: »13 naslovov prvaka premier lige, nešteto golov in rekordno število podaj. #SramotnaDvoranaSlavnih.«

Bratova podpora je mnoge presenetila, saj že leta nista govorila, potem ko je imel Ryan seksualno afero z Rhodrijevo takratno srčno izbranko. Kljub osebnemu sporu je Rhodri izpostavil dejstva. Giggs je rekorder s 162 podajami v premier ligi, njegov najbližji tekmec, Kevin De Bruyne, zaostaja za 43 podajami.

Giggsov odziv na odločitev o tem, kod si zasluži uvrstitev v hišo slavnih, ni bil preveč zaskrbljen. O tem je eden od najbolj nepogrešljivih igralcev pri slavnem trenerju Alexu Fergusonu nekoč že govoril v intervjuju z Riom Ferdinandom.

»Ne razmišljam o tem, dokler tega ne omeniš. To niso stvari, za katere si prizadevaš. Prizadevaš si za zmagovanje na tekmah in osvajanje trofej. To je zame najpomembnejše,« je povedal Giggs.

Giggs plačuje davek za svojo ne najbolj vzorno zasebno življenje. Njegova neverjetna statistika, ki vključuje 632 nastopov za ManUtd, 109 golov in 13 naslovov prvaka, pa še ni bila dovolj za vstop v elitno družbo.