Lego in zvezdniki: Ronaldu kar 3 milijoni, Messi bolj uspešen

Lego je pred svetovnim prvenstvom 2026 začel novo nogometno kampanjo, v kateri sta v ospredju tudi Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. V oglasu nastopata še Kylian Mbappé in Vinicius Junior, kampanja pa spremlja izid nove zbirke nogometnih kompletov in figuric. Lego je sodelovanje uradno predstavil v tem tednu, odziv je bil odličen.

Prav združitev Ronalda in Messija je pritegnila največ pozornosti. Oba sta že dolga leta simbol največjega individualnega rivalstva v sodobnem nogometu, zdaj pa sta skupaj obraz promocije pred prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki. Lego bo predstavil sedem tematskih kompletov kock, med njimi tudi posebne izdelke, posvečene Ronaldu in Messiju.

Lego je za oglas odštel veliko denarja: Cristiano Ronaldo za vsako objavo na to temo na instagramu dobi kar 3 milijone evrov, Messi 2,25 milijona, Mbappe 740.000 evrov, Vinicius pa 280.000. Kljub temu je največji odziv na tem omrežju dobil Messi, njegova objava je imela kar 21 milijonov ogledov, objave preostalih treh zvezdnikov skupaj pa 14 milijonov ogledov. Oglas je Lego snemal s pomočjo dvojnikov.

Kampanjo je dansko podjetje začelo v obdobju, ko se odštevanje do svetovnega prvenstva stopnjuje. Kompleti bodo po poročanju Reutersa naprodaj maja.