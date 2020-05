Lehmann zamenjal Klinsmanna pri Herthi

Berlin – Nekdanji nemški reprezentančni vratar Jens Lehmann je zasedel mesto v upravnem odboru nogometnega prvoligaša Herthe iz Berlina. V odboru je zamenjal prav tako nekdanjega reprezentanta Jürgena Klinsmanna. Ta je moral zapustiti klub, potem ko je februarja odstopil kot začasni trener.



Klinsmann je pri tem kritiziral klubsko hierarhijo, a ob objavi odstopa izrazil upanje, da bo ostal član upravnega odbora. Pri Herthi pa so dejali, da so izgubili upanje vanj in da ne želijo, da bi na kakršenkoli način deloval v klubu.

Nadaljevanje v soboto

Petdesetletni Lehmann ima za sabo bogato klubsko kariero, igral je tudi za Schalke, AC Milan, Borussio Dortmund, Arsenal in Stuttgart. Nazadnje je bil pomočnik trenerja pri prvoligašu Augsburgu.



Hertho zdaj vodi Bruno Labbadia, ki bo svoj debi doživel v soboto, ko se bo po dvomesečni prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljevala elitna nemška liga. Hertha bo gostovala pri Hoffenheimu.