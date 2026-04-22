Od vrha do dna: tragičen padec nekdanjega prvaka

Ko je na štadionu King Power zazvenel zadnji sodnikov žvižg, ni bilo več nobenega prostora za iluzije. Leicester City, nekdanji angleški prvak in še nedolgo tega klub, ki je igral v ligi prvakov ter osvojil pokal FA, je sedaj zdrsnil v league one, tretjo raven angleškega nogometa. Prizori po neodločenem izidu 2:2 s Hull Cityjem so bili težki, skoraj mučni. Igralci so obstali na mestu, tribune so utihnile, številni navijači pa niso mogli skriti svojih solz. V isti areni, na kateri je pred desetletjem vladala evforija ob enem največjih čudežev v zgodovini športa, je zdaj zavladala praznina.

Čudež, ki je kljuboval vsem

Da bi razumeli težo sedanjega zloma, se je treba vrniti v čas, ko je bilo vse videti skoraj filmsko. Leicester je v sezoni 2013/14 še igral v drugi angleški ligi (championship). Leto pozneje je kot povratnik med elito sezono zaključil na 14. mestu – več kot 40 točk za Chelseajem. Prav nič ni torej kazalo na to, da bi se pripravljalo kaj izjemnega.