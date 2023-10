Leipzig je Kevina Kampla nagradil z novo pogodbo

Kevin Kampl je s 157. tekmami in osmimi goli v bundesligi simbol Leipziga. Eden od vodilnih nemških klubov je z nekdanjim slovenskim reprezentantom podaljšal pogodbo do leta 2026. Štajerec Kampl je član Leipziga vse od leta 2017, v tem času je s klubom osvojil dve pokalni lovoriki.

»Kevin je eden naših najpomembnejših igralcev. Po eni strani s svojimi posebnimi športnimi kakovostmi in slogom igre, po drugi pa s svojo vlogo in položajem v moštvu in celotnem klubu,« je povedal športni direktor Rouven Schröder.

Podaljšanja sodelovanja s klubom, pri katerem mu od poletja dela družbo še en Slovenec, Benjamin Šeško, je bil vesel tudi 33-letni Kampl, ki ima do konca izteka stare pogodbe (2024) 2,5 milijona evrov neto letne plače.

»Kar sem lahko tukaj izkusil, je edinstveno. Vedno znova sem poudaril, da je Leipzig moj klub, v mestu se počutim kot doma, tudi moja družina. Preprosto rad sem tukaj,« se je odzval Kampl, ki naj bi se mu pri podaljšanju pogodbe pridružila še danski reprezentant Yussuf Poulsen in Lukas Klostermann.