    Nogomet

    Leipzig našel zamenjavo za Šeška, Kampl na izhodnih vratih?

    Nemci so v svoje vrste pripeljali novega napadalca, Kevin Kampl pa medtem izgublja status v prvi ekipi Leipziga.
    Kevin Kampl je v Nemčiji pustil velik pečat. Kje bo igral v prihajajoči sezoni? FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Kevin Kampl je v Nemčiji pustil velik pečat. Kje bo igral v prihajajoči sezoni? FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Matic Rupnik
    15. 8. 2025 | 13:24
    15. 8. 2025 | 13:29
    1:56
    Nogometni klub RB Leipzig, za katerega je do konca minule sezone igral slovenski nogometni biser Benjamin Šeško, je po njegovem prestopu k Manchester Unitedu hitro našel zamenjavo za 22-letnega Radečana. Danes so pri klubu s Saške sporočili, da se jim je v konici napada pridružil 23-letni Brazilec Romulo.

    Amorim: Šeška moramo ustavljati, ne priganjati; to je pomembno

    »Romulo prinaša močno postavo, čisto tehniko in oster pogled za gol. V napadu ga je mogoče fleksibilno uporabljati - tako kot tradicionalno številko 9 kot tudi v bolj vsestranskih vlogah,« pravi Marcel Schäfer, športni direktor rdečih bikov. Brazilec je z Leipzigom pogodbo podpisal do konca leta 2030.

    Romulo je kariero začel v domači brazilski ligi, nazadnje pa je igral v najelitnejšem turškem tekmovanju za Göztepe, kjer je na 29 tekmah zbral 13 zadetkov. Po oceni Transfermarkta je vreden 11 milijonov, klub temu, da je v klubu zamenjal Benjamina Šeška, pa je celo leto starejši od Slovenca.

    Kevin Kampl je lani igral odlično, letos pa v ekipi zanj očitno ni več prostora. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Kevin Kampl je lani igral odlično, letos pa v ekipi zanj očitno ni več prostora. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Po Šešku odhaja tudi Kampl?

    Leipzig ima ob začetku sezone tudi novega trenerja. Ole Werner doslej Kevinu Kamplu še ni namenil priložnosti za igro in zdi se, da se nekdanji slovenski reprezentant poslavlja od kluba, pri katerem je preživel kar osem sezon. Pod novim strategom naj bi bila pred odhodom tudi Lukas Klostermann in Amadou Haidara, ki sta v preteklih letih pogosto igrala v prvi postavi.

    Benjaminu Šešku se zapirajo vrata na otok: Ekitike podpisal za Liverpool

    Slovenski napadalec bo kot kaže prvi del sezone odigral v Leipzigu. Arsenal in Liverpool sta pripeljala nova napadalca.
    Matic Rupnik 17. 7. 2025 | 14:01
    Šeško že odigral svoje za Leipzig, vprašljiv tudi za Keka. Kam bo prestopil?

    Benjamin Šeško je klubsko sezono sklenil z lažjo poškodbo. Slovenskega napadalca poleti čaka pričakovan prestop k enemu od evropskih velikanov.
    Žan Urbanija 29. 5. 2025 | 12:31
    Benjaminu Šešku & Co. že pošteno teče voda v grlo

    Jan Oblak je prispeval pomemben delež k zmagi madridskega Atletica, ki bo tudi v prihodnji sezoni igral v ligi prvakov. V njej pa ne bo Leipziga ...
    Miha Šimnovec 12. 5. 2025 | 05:00
    Visoke kazni za pse brez povodca in nečipirane mačke

    Lastnikom psov in mačk ob neupoštevanju predpisov grozi celo do 1200 evrov globe. Kdo vse izvaja nadzor?
    Manja Pušnik 14. 8. 2025 | 06:00
    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

    Nasilje režimskih lojalistov med sinočnjimi uličnimi protesti v Srbiji je bilo poskus sprožiti državljansko vojno, ocenjujejo vodje študentskih upornikov.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 07:40
    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Benjamin ŠeškoLeipzigKevin KamplRB Leipzignogometbundesligaliga prvakovprestopSalzburgnaši na tujemNZSpodaljšanje pogodbe

    Leipzig našel zamenjavo za Šeška, Kampl na izhodnih vratih?

    Nemci so v svoje vrste pripeljali novega napadalca, Kevin Kampl pa medtem izgublja status v prvi ekipi Leipziga.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 13:24
    Mladostniki zakurili na prostem in povzročili požar, dve osebi v bolnišnici

    Na območju 4000 evrov kvadratnih metrov so pogoreli podrastje, hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka. Škode za 10.000 evrov.
    15. 8. 2025 | 13:03
    Škandal v Romandiji, diskvalifikacija grozila tudi Urški Žigart

    Urška Žigart bo vseeno nastopila na dirki po Romandiji. Sprva je kazalo, da bo diskvalificirana tudi njena ekipa, a na koncu bo po nekaj zmede lahko startala.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 12:19
    Hunter Biden se Melanii Trump ne želi opravičiti za trditve glede Epsteina

    Melania je zagrozila s tožbo za milijardo dolarjev. Odvetniki prve dame so izjavo, da ju je spoznal Epstein, označili za lažno, ponižujočo in provokativno.
    15. 8. 2025 | 11:46
    Na Štajerskem se začenja druga polovica prvenstva v razredu motoGP

    Brata Alex in Marc Marquez bosta napadala svojo prvo zmago v Avstriji, medtem ko Francesco Bagnaia lovi že četrto.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 11:36
    Škandal v Romandiji, diskvalifikacija grozila tudi Urški Žigart

    Urška Žigart bo vseeno nastopila na dirki po Romandiji. Sprva je kazalo, da bo diskvalificirana tudi njena ekipa, a na koncu bo po nekaj zmede lahko startala.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 12:19
    Hunter Biden se Melanii Trump ne želi opravičiti za trditve glede Epsteina

    Melania je zagrozila s tožbo za milijardo dolarjev. Odvetniki prve dame so izjavo, da ju je spoznal Epstein, označili za lažno, ponižujočo in provokativno.
    15. 8. 2025 | 11:46
    Na Štajerskem se začenja druga polovica prvenstva v razredu motoGP

    Brata Alex in Marc Marquez bosta napadala svojo prvo zmago v Avstriji, medtem ko Francesco Bagnaia lovi že četrto.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 11:36
    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
