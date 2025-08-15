Leipzig našel zamenjavo za Šeška, Kampl na izhodnih vratih?

Nogometni klub RB Leipzig, za katerega je do konca minule sezone igral slovenski nogometni biser Benjamin Šeško, je po njegovem prestopu k Manchester Unitedu hitro našel zamenjavo za 22-letnega Radečana. Danes so pri klubu s Saške sporočili, da se jim je v konici napada pridružil 23-letni Brazilec Romulo.

»Romulo prinaša močno postavo, čisto tehniko in oster pogled za gol. V napadu ga je mogoče fleksibilno uporabljati - tako kot tradicionalno številko 9 kot tudi v bolj vsestranskih vlogah,« pravi Marcel Schäfer, športni direktor rdečih bikov. Brazilec je z Leipzigom pogodbo podpisal do konca leta 2030.

Romulo je kariero začel v domači brazilski ligi, nazadnje pa je igral v najelitnejšem turškem tekmovanju za Göztepe, kjer je na 29 tekmah zbral 13 zadetkov. Po oceni Transfermarkta je vreden 11 milijonov, klub temu, da je v klubu zamenjal Benjamina Šeška, pa je celo leto starejši od Slovenca.

Kevin Kampl je lani igral odlično, letos pa v ekipi zanj očitno ni več prostora. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Po Šešku odhaja tudi Kampl?

Leipzig ima ob začetku sezone tudi novega trenerja. Ole Werner doslej Kevinu Kamplu še ni namenil priložnosti za igro in zdi se, da se nekdanji slovenski reprezentant poslavlja od kluba, pri katerem je preživel kar osem sezon. Pod novim strategom naj bi bila pred odhodom tudi Lukas Klostermann in Amadou Haidara, ki sta v preteklih letih pogosto igrala v prvi postavi.