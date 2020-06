Leipzig po zmago tudi s Kamplom, vračajo se tudi Hrvati

Spopad različnih rodov in prvi zdrs Bayerna?

Kevin Kampl (levo) je po trditvah njegovega trenerja blizu vrnitve v začetno enajsterico Leipziga. FOTO: AFP

Oživeli tudi na Hrvaškem, Rečani jutri v Istri

Tudi v »bundesligi« pri naših severnih sosedih so ujeli delovno temperaturo, kar velja tudi za občasnega slovenskega reprezentanta Rajka Repa in člana selekcije U-21 Dejana Petrovića. Prvi je razigran v majici Hartberga, drugi se je prebil v standardno enajsterico dunajskega Rapida, oba se potegujeta za položaj št 2., ki Avstrijcem prinaša kvalifikacije za ligo prvakov. Prvo mesto je »oddano« Salzburgu, ki je nazadnje strl prav odpor Rapida, slednji pa bo zdaj napadel zadnjeuvrščenega – graški Sturm, zato bo zanimivo spremljati učinek Petrovića na igrišču. Hartberg bo gostil prav Solnograjčane …



Med sosedi čakamo le še Italijane (20. 6.), saj so po Avstrijcih in Madžarih sinoči odprli nadaljevanje prvenstva tudi na Hrvaškem. Dinamo bo okronan za prvaka, obeta se srdita bitka za drugo mesto, ki prinaša kvalifikacije za ligo prvakov. Kandidati so štirje: Rijeka, Lokomotiva, Hajduk in Osijek, ki jih loči pet točk. Rečani, ki jih vodi trener Simon Rožman, bodo v nedeljo (18.55) začeli v Pulju.

Čeprav dan za dnem oživljajo nogometna prvenstva po vsej Evropi, bodo najboljši tekmi vnovič spremljali – v Nemčiji. Kdo ve, 30. kolo nemške lige (od 34) lahko ustoličiza novega/starega prvaka, toda prvenstvo lahko tudi zaplete.Potem ko so vodilni Bavarci – tudi s pomočjo sodnikov – opravili z, bodo morali prav danes (15.30) v Leverkusnu preskočiti najvišjo oviro na poti do novega naslova prvaka. Če bi šlo za atletiko: v Dortmundu je bila letvica postavljena na višino 240 cm, vlahko pričakujejo višino 239 cm, na preostalih štirih tekmah do konca sezone pa bi se lahko odrinili tudi z napačno nogo …Leverkusen igra privlačno, morda bo prav Bayer skril Bavarcem aspirine in jim prizadejal prvi glavobol po koncu pandemije. Pod drobnogledom bo spopad rodov: 20-letniin enajst let starejšista jamstvo za gol. Morda bodo domači navijači prek TV zaslona videli eno zadnjih tekem svojega aduta in bi lahko odlični Poljak dobil naslednika v Münchnu … Bomo videli.Ob isti uri bo Leipzig igral s Paderbornom, upravičeno lahko pričakujemo napad gostiteljev z vsemi topovi.računa na, brez katerega rdečim bikom nazadnje ni steklo. »Imam dober občutek, da bi se Kevin lahko vrnil v začetno enajsterico,« je potrdil mladi nemški trener, potem ko je Kampl počival zavoljo vnetih mišic. Kakovostna tekma se obeta, pri katerih bo gostovala. Berlinčani že šest kol ne poznajo poraza, krepijo se igralsko in finančno, v naslednji sezoni bodo na največjem nemškem štadionu zanesljivo napadli območje lige prvakov.