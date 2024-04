Leipzig s Šeškovim golom zanesljiv, nov polom Bayerna

Nogometaši v nemški ligi ta konec tedna igrajo tekme 28. kola. Vodilni Bayer Leverkusen je naredil nov korak do prvega naslova prvaka, po zmagi 1:0 nad Unionom ima 16 točk naskoka pred Bayernom, ki je izgubil pri Heidenheimu (2:3). Zanesljiv je bil tudi Leipzig, slovenski reprezentant Benjamin Šeško je k 4:1 proti Freiburgu prispeval gol.

Branilec naslova Bayern ima po vsakem kolu manj možnosti za teoretično ubranitev lovorike, kmalu pa bo naslov tudi praktično predal Leverkusnu. Tokrat so si Bavarci privoščili novo blamažo, klonili so proti ekipi, ki šele prvo sezono igra v najmočnejši konkurenci in je s to zmago dosegla največji uspeh v prvoligaški zgodovini.

Bayern je sicer po nekaj težavah na začetku tekme ob koncu prvega dela vodil z 2:0 (Harry Kane z 32. golom v sezoni, Serge Gnabry), a so domači v nadaljevanju uprizorili popoln zasuk. Zmago je zrežiral Tim Kleindienst z dvema zadetkoma (51., 79.), pred tem je le minuto pred njegovim prvim zadel še Kevin Sessa. V slabo tolažbo je Bayernu ostal statistični podatek o 700. nastopu Thomasa Müllerja, ki je šele drugi igralec v zgodovini bundeslige po Seppu Maierju s toliko nastopi.

Leverksuen ni blestel, a je odigral ravno dovolj dobro, da je dosegel 24. zmago v sezoni in je zdaj že pri 76 točkah, 16 več od Bayerna. Do konca sezone je le še šest kol, tako da bi lahko ob nadaljevanju slabe forme Bayerna Leverkusen naslednji teden že osvojil naslov.

Tokrat je odločitev padla ob koncu prvega dela, ko je po ogledu posnetka dobil enajstmetrovko, Robin Gosens pa drugi rumeni karton. Z bele točke je za zmago zadel Florian Wirtz.

Učinkovitejši je bil Leipzig. Šeško je začel v prvi postavi, njegovi soigralci pa so z zadetkom Amadouja Haidaraja in dveh Loisa Opende že ob polčasu vodili s 3:0. Šeško je po podaji Opende svoj gol prispeval v 54. minuti, domačim je uspelo le kozmetično ublažiti poraz. Kevin Kampl je tokrat obsedel na klopi saške ekipe.