Leipzig z Benjaminom Šeškom nad Bayern in prvega zvezdnika Harryja Kana

Z nekoč velikim derbijem med Werderjem in branilcem naslova Bayernom se bo nocoj v Bremnu začelo nemško nogometno prvenstvo. Po nekaj sezonah brez Slovencev (razen nemškega Slovenca Kevina Kampla) bo zdaj slovenske barve branil največji up Benjamin Šeško. Prav pri Kamplovem Leipzigu, ki ga je pripeljal iz avstrijske Red Bull podružnice Salzburga in zanj plačal 24 milijonov evrov odškodnine.

Nemški uvod v bundesligo je nakazal še eno napeto sezono za favorizirane Bavarce. Leipzig ga je v superpokalu potolkel do tal s tremi goli Španca Danija Olma.

Glavni zvezdnik in tudi Šeškov strelski tekmec je sloviti Anglež Harry Kane, za katerega je Bayern odštel več kot 100 milijonov evrov odškodnine.

Leipzig je ob Borussii Dortmund največji izzivalec serijskega prvaka iz Münchna. Kakšno vlogo bo imel Benjamin Šeško (več o Šeškovih pričakovanjih, prvih vtisih in željah najdete tukaj) pod vodstvom trenerja Marca Roseja je delno razkrila superpokalna tekma, v kateri je v 64. minuti zamenjal Tima Wernerja. Jasno je le to, da bo nadaljeval učno dobo iz Salzburga, toda na višji ravni.

Za Leipzig in 20-letnega Radečana se bo že takoj začelo na polno. Jutrišnje gostovanje v Leverkusnu sodi v kategorijo šampionskih. Domači Bayer je že v minuli sezoni s trenerjem Xabijem Alonsom napovedal velike stvari, v tej bi lahko mešal štrene v vrhu.

Pari 1. kola, danes: Werder – Bayern; sobota: Bayer Leverkusen – Leipzig, Wolfsburg – Heidenheim, Hoffenheim – Freiburg, Augsburg – Borussia M'gladbach, Stuttgart – Bochum, Borussia Dortmund – Köln; nedelja: Union Berlin – Mainz, Eintracht Frankfurt – Darmstadt.