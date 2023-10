Leipzig zapravil dve enajstmetrovki

Nogometaši Leipziga so v tekmi 7. kola nemške lige igrali neodločeno 0:0 z Bochumom. Stuttgart je s tremi goli Serhouja Guirassyja premagal Wolfsburg s 3:1 in začasno skočil na prvo mesto bundeslige, Guirassy pa je že pri 13 golih v sezoni. Borussia Dortmund je s 4:2 odpravila Union. Do tega kola vodilna Bayer in Bayern bosta igrala v nedeljo.

Leipzig je bil teoretično velik favorit v obračunu z Bochumom, a tega ni mogel potrditi na igrišču. Domačim rdečim bikom, pri katerih sta oba Slovenca začela v prvi postavi, je uspelo zapraviti tudi dve enajstmetrovki. Prvo je v 28. minuti zastreljal Xavi Simons, drugo pa v 61. Emil Forsberg, obakrat je dobro posredoval vratar Bochuma Manuel Riemann. Ta je ubranil tudi nevaren poskus Yussufa Poulsena deset minut pred koncem. Benjamin Šeško je igral do 57. minute, Kevin Kampl pa vso tekmo.

Borussia Dortmund je gostila Union Berlin, ki je v tej sezoni v veliki krizi. A vsaj na začetku se to ni poznalo, Niclas Füllkrug je sicer rumeno-črne hitro popeljal v vodstvo, a sta v prvem polčasu za preobrat poskrbela Robin Gosens in Leonardo Bonucci. Nadaljevanje pa je bilo v znamenju porurske zasedbe, Nico Schlotterbeck in Julian Brandt sta v le petih minutah izid spremenila v vodstvo, za piko na i je zadel še Julian Ryerson.

Stuttgart je bil pred tem kolom na drugem mestu in imel možnost skoka prav na vrh, če bi zmagal. A začel je slabo, Wolfsburg je prvi polčas dobil z zadetkom Yannicka Gerhardta. Bolje je šlo domačim v nadaljevanju, prvi strelec nemške lige v tej sezoni Serhou Guirassy je v 67. minuti izenačil z bele točke, potem pa v 79. odločil zmagovalca, za dobro mero pa takoj dodal še tretji gol v 81. minuti. S tem je začasno svojo ekipo z 18 točkami poslal na vrh lestvice. Njegovi današnji zadetki pa so bili že 11., 12. in 13. v tej sezoni, toliko golov po le sedmih kolih pa v nemškem prvenstvu doslej ni dosegel še nihče.