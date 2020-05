Berlin

- Danes bodo v nemški bundesligi še tri tekme 27. kola, najprej se bosta ob 13.30 pomerila Schalke in Augsburg, ob 15.30 bo srečanje Mainz – Leipzig in ob 18. uri Köln – Fortuna Düsseldorf. Včeraj sta vodilni ekipi Bayerna in Borussie Dortmund vpisala zanesljivi zmagi, Bavarci tako ohranjajo prednost štirih točk. Veliki derbi in bržčas odločilni za Borusio, če želi ujeti velikega tekmeca, bo v torek v Dortmundu (18.30).