Lekarnarji le brez glavobola

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so v tekmi 22. kola nemške lige v gosteh premagali Heidenheim z 2:1 in začasno prednost na prvem mestu povečali na osem točk. Tretji Stuttgart je prav tako z 2:1 ugnal Darmstadt, četrta Borussia Dortmund pa igrala le neodločeno 1:1 z Wolfsburgom.

Na gostovanju pri novincu v ligi je Bayer Leverkusen, edino še neporaženo moštvo v sezoni, z nekaj malega težavami prišel do novih treh točk. Odpor Heidenheima so gostje strli v šele končnici prvega dela, ko je zadel Jeremie Frimpong. Tudi v drugem polčasu so se vodilni lekarnarji mučili, z drugim zadetkom Amina Adlija sicer postavili temelje za zmago, a je za razburljivo končnico še poskrbel Tim Kleindienst z znižanjem na 1:2 v 87. minuti. Leverkusen je s to zmago ostal neporažen na 32. zaporedni tekmi, s čimer je izenačil rekord Bayerna med decembrom 2019 in septembrom 2020.

Stuttgart je gostoval pri zadnjem Darmstadtu in prav tako do načrtovanih točk prišel s težavami; prvi gol je dosegel Serhou Guirassy, domačim so izenačujoči zadetek minuto pozneje razveljavili zaradi igre z roko. Stuttgart je drugi polčas igral z desetimi po drugem rumenem kartonu Pascala Stenzla, a je v 90. minuti Mahmoud Dahoud vendarle potrdil zmago, čeprav so domači še zapretili z zadetkom Aarona Seydla v sodnikovem dodatku. Wolfsburg in Borussia Dortmund sta se razšla z delitvijo točk. Rumeno-črne je v vodstvo popeljal Niclas Füllkrug že v osmi minuti, a je v drugem polčasu izenačil Yannick Gerhardt.

Tako kot je v Nemčiji v zadnjih tednih že običajno, so tekme zaznamovali tudi navijaški protesti. Navijači nasprotujejo načrtovanemu vstopu strateškega partnerja v nemški nogomet, kar je nemška liga DFL odobrila pred dvema mesecema. Protesti najpogosteje potekajo z metanjem predmetov na igrišče med tekmami, tokrat so na tak način navijači najbolj izrazito izražali nezadovoljstvo v Darmstadu, kjer je bil prvi polčas zaradi prekinitve daljši za več kot 20 minut. Za nameček pa je imela policija v Mainzu težave še z navijaškimi izgredi, ko so se v dogovorjenem spopadu izven štadiona udarili navijači Mainza in Augsburga, 36 jih je policija pridržala.