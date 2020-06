Lendavčani morajo priti k sebi, sledi misija nemogoče z Muro

»Zdaj pa navijaj za prekmurski finale«

24. junija se bosta v 29. finalu na Brdu pri Kranju pomerili Mura in Nafta.

Lendavčan Jaka Bizjak je igral preveč živčno, zaradi česar je po slabi uri pustil na cedilu soigralce, ki so kljub temu naredili čudež. FOTO: Uroš Hočevar



V finalu bodo manjkali Vinko, Bizjak in Novinić

Alena Ploja (levo), Luko Gučka in Jako Bizjaka (desno) je odlikovala borbena igra. FOTO: Uroš Hočevar

Kalcer Radomlje : Nafta 3:5 (0:1, 1:1) po 11-m

Štadion NNC Brdo, sodnik David Šmajc (Predoslje).

Strelci: 0:1 – Novinić (12), 1:1 – Lu. Cerar (50, 11-m); enajstmetrovke: Nuhanović, Lu. Cerar za Radomlje; Novinić, Pirtovšek, Živko, Paku za Nafto; Radomlje: Le. Cerar, Jazbec, Zabukovnik (od 101. Brolih), Kregar (od 106. Golob), Nuhanović, Lu. Cerar, Nikolić, Marinšek (od 46. Štromajer), Guček, Vrandečič, Poglajen (od 106. Jakovljević); Nafta: Raduha, Živko, Rebernik, Leuštek, Novinič, Paku, Bizjak, Gergenyi, Vinko, Vegh (od 67. Ubochioma), Ploj (od 67. Pirtovšek); rdeča kartona: Vinko (26., 2RK), Bizjak (56., 2RK).

Nafta je klub z rojstno letnico 1903. Najstarejši klub v Sloveniji je spisal tudi eno od največjih polfinalnih poglavij pokala Nogometne zveze Slovenije. Več kot eno uro so Lendavčani igrali z le devetimi igralci in se ubranili naletov (drugo)ligaškega tekmeca iz Radomelj. Po 120 minutah je bil izid 1:1, pri strelih z bele točke pa je vlogo velikega junaka potrdil lendavski vratarUbranil je dve enajstmetrovki za Naftin preboj v finale , ki bo 24. t. m. z Muro prav tako na Brdu.»Zdaj pa navijaj za prekmurski finale,« je po torkovem soboškem zmagoslavju prejel sporočilo predsednik Mure. Toda prvi mož prvega finalista je menil drugače. »Nafta ne bo zmagala,« je dejal. Zmotil se je – na srečo številnih prekmurskih navijačev, ki so stiskali pesti za prekmurski finale.»Čutil sem, da je energija v zraku. Vso tekmo smo se borili in nekaj se je moralo vrniti v nogometu. Bil je pravi čas, da se je. Mura? Ni kaj, treba se bo pripraviti kot za vsako drugo tekmo, odrekati in vztrajati,« je po razburljivi in borbeni tekmi, toda resnici na ljubo za razred slabši od torkovega prvoligaškega dvoboja, povedal za televizijo Sportklub nesporni prvi mož lendavske zmage – vratar Florijan Raduha.Nafta je že v 12. minuti zabila gol za vodstvo.je s približno 20 m silovito streljal in premagal nemočnega tekmečevega vratarja. Toda težave za prekmursko moštvo so se začele v 27. minuti. Kapetanje dvakrat nespretno posredoval in izzval neprepričljivega sodnikaki je hitro pokazal rumena kartona in Vinka izključil. Izkušeni Lendavčan si ne bi smel privoščiti neumnosti.Radomljani so po obleganju z malo priložnosti izenačili z enajstmetrovke. Lendavčanje izbil žogo s preveč dvignjeno nogo predin Šmajcu omogočil, da je pokazal na belo točko.je bil zanesljiv izvajalec najstrožje kazni. V domala nerešljiv položaj je Lendavčane v 57. minuti spravil še drugi izkušeni igralec. Zaradi prekrška in drugega rumenega kartona je bil izključen. Radomlje so imele odprto avtocesto do finala, a je bila glavna zapora na »cestninski postaji« Raduha nepremagljiv(a). Triindvajsetletni vratar je zanesljivo krotil redke strele in bil odličen pri predložkih. Lovil jih je brezhibno ter s pomočjo srčnih soigralcev ustavil jalove in neustvarjalne Radomljane, ki so bili tudi pri enajstmetrovkah vse prej kot uspešni.»Težko je bilo, tekmo smo odlično začeli, jo nadzorovali, zabili gol, potem pa sta sledili izključitvi. Lahko samo čestitam igralcem, ponosen sem, da imajo tako veliko srce. Pripravili smo se tudi na enajstmetrovke, ničesar nismo želeli prepustiti naključju. Vadili smo jih in proučevali tudi tekmečeve strele. Zdaj bo treba priti k sebi, potem pa se bomo pripravili za veliki prekmurski finale,« je po komaj preživeti tekmi, ki je bila zanj še najbolj stresna, povedal trener NafteNafta si po takšnem scenariju ni zaslužila drugega kot napredovanje v finale. V prekmurski finale, ki bo imel dve hudi napaki. Prva je, da bosta Mura in Nafta igrali brez navzočih navijačev in daleč od Prekmurja, na Brdu. Druga je bržkone ključna. Brez Vinka, Bizjaka in Novinića so možnosti Nafte v finalu minimalne.