Na hitro in učinkovito so Lendavčani razblinili upe Radomljanov v prvi tekmi 17. kola 1. SNL. Po 23. minutah so bili že v prednosti z 2:0. Čeprav so Radomljani v 52. minuti znižali zaostanek, so bili brez večjih možnosti za popoln preobrat. Še posebej po tretjem golu gostov, ki ga je dosegel najboljši strelec 1. SNL Amadej Maroša. Dosegel je že svoj osmi gol.

Ligaški konec tedna se bo nadaljeval danes v Stožicah in v Murski Soboti, kjer se bodo gostitelji z začasnim trenerjem zoperstavili Mariborčanom in z zelo slabo popotnico: zadnjo zmago so dosegli 16. avgusta v Grosupljah, a v Ljudskem vrtu so osvojili točko (1:1).

Igrišče v Domžalah je bilo po sneženju očiščeno in odlično pripravljeno. FOTO: X

Zadnji dejanji pa bosta v nedeljo v Grosupljah in Kopru, kjer bo že dišalo po šampionskem naslovu. Vodilni Koprčani bodo spočiti in nabrušeni napadli prvake Celjane, ki so porabili kar precej muči na četrtkovi tekmi evropske lige v Budimpešti.

Koprčani bodo jesenski prvaki, če bodo osvojili točko. Celjani bodo v četrtek, 3 decembra, igrali še zaostalo tekmo 6. kola proti Radomljanom.

Zadnji četrtfinalisti pokala Pivovarna Union pa so nogometaši Brežic, ki so na domačem igrišču po strelih z bele točke s 5:4 (1:1) izločili drugoligaške tekmece iz Kranja (Triglav). V četrtfinalu bodo izzvali vodilne v 2. SNL Sežančane (Tabor),

17. kolo

Kalcer Radomlje 1:3 Nafta

(Marinšek 52.;

Vidnyanszky 21., Jašaragić 23., Maroša 71.)

sobota

Bravo – Aluminij (15.00)

Mura – Maribor (17.30)

nedelja

Brinje Grosuplje – Olimpija (15.00)

Koper – Celje (17.30)