Lens spet prvi zasledovalec PSG

Nogometaši Lensa so dobili derbi 34. kola francoske lige. V neposrednem obračunu za drugo mesto in tudi podaljšanje upanja, da bi v zadnjih štirih kolih še ogrozi vodilni PSG, je z 2:1 premagal Marseille. Lens za Parižani, ki imajo tekmo manj, zdaj zaostaja tri točke, Marseille pa ima še dve točki manj.

Gostje so sicer prvi zadeli, a je VAR razveljavil gol Alexisa Sancheza v osmi minuti. V 42. minuti pa so gostitelji prišli v vodstvo, gol je dosegel Seko Fofana. Lois Openda je v 60. minuti še enkrat pokazal, v kakšni strelski formi je, ko je povišal vodstvo domačih. Gosti so v 88. minuti prek Dimitrija Payeta zaostanek znižali, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.