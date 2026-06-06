Jaka Bijol se veseli tekme s številnimi znanci

Ob koncu prvega junijskega tedna bo slovenska nogometna reprezentanca postavila piko pod sezono, in sicer z nedeljskim večernim gostovanjem pri močni hrvaški reprezentanci. Za ta junijski uvod se je v četrtek pred 9000 gledalci v Stožicah naša izbrana vrsta pomerila s Ciprom (1:1; Drkušić 65.; Tsionis 7.), nato pa v svojem tradicionalnem baznem taboru na Brdu pri Kranju nadaljevala priprave, ki jih bo tako zaokrožila jutri v Varaždinu.

Po dveh prespanih nočeh po omenjeni tekmi s Ciprom sta selektor Boštjan Cesar in eden naših vodilnih reprezentantov Jaka Bijol v novinarski družbi strnila misli o četrtkovem večeru v Stožicah ter se tudi ozrla k pričakovanjem spektakularnega nedeljskega dogodka v Varaždinu.

20.45 je ura začetka nedeljske tekme med Hrvaško in Slovenijo

»Odhajamo k zelo kakovostni reprezentanci, ki sodi med 10 najboljših na svetu. Zato moramo biti zelo zbrani in se ji zoperstaviti na visoki ravni. Temu namenjamo tudi naš sklepni sobotni trening pred odhodom k sosedom,« je v dopoldnevu na Brdu poudaril slovenski selektor, se razveselil spoznanja o razprodanem štadionu v Varaždinu ter se tudi vrnil k tekmi s Ciprom: »Poznejša analiza je pokazala, da smo res z lahkoto prihajali v tekmečev kazenski prostor, kar 37-krat. Ne spomnim se takšne številke, ko gre za našo izbrano vrsto, seveda pa moramo biti bolj učinkoviti.«

Cesar si obenem želi tudi bolj čvrsto obrambo, kar je tudi poudaril v posebnem pogovoru za današnjo izdajo našega časnika https://www.delo.si/sport/nogomet/nogometno-odrascanje-v-zagrebu-me-je-kot-osebo-utrdilo, med tistimi, ki predstavljajo udarne adute slovenske obrambne vrste, pa je vsekakor Jaka Bijol. Za njim je prav posebna klubska sezona, saj je po letih nastopanja v italijanski serie A okusil najmočnejše nogometno ligaško tekmovanje na svetu – angleško premier league.

Jaka Bijol je že vrsto let med osrednjimi aduti slovenske izbrane vrste.

»Prestal sem dolgo sezono, prepleteno z vzponi in padci, a na koncu je najbolj pomembno, da smo pri klubu uresničili poglavitne cilje ter da se še bolj ambiciozno lotimo naslednjih izzivov,« je poudaril Korošec. Precej reprezentantov je zdaj iz te severovzhodne regije, med drugimi tudi novinec Tian Nai Koren. »To je vsekakor spodbudno, škoda le, da se je ustavilo na klubski sceni,« je omenil Bijol.

Tudi zanj bo nedeljska tekma v Varaždinu prav posebna. »Seveda bodo tekmeci pred odhodom na svetovno prvenstvo posebej motivirani. Toda tudi mi smo dolžni do samih sebe prikazati konkurenčen nogomet. Lepo bo tudi srečati nekatere hrvaške reprezentante, ki jih dobro poznamo. Pri klubih smo bodisi igrali z njimi ali pa proti njim,« je še dejal 27-letnik.

Tekma v Varaždinu se bo pred več kot 10.000 gledalci začela v nedeljo ob 20.45, v slovenskem taboru pa so zadovoljni, ker preizkušnja s Ciprom ni prinesla nikakršnih poškodb, tako da je izbrana vrsta za prihajajoč mikaven test popolna.