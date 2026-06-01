Lepo se je vrniti v Stožice k domačim navijačem

Nogometni svet odšteva do bližnjega mundiala, ki se bo začel prihodnji teden. Reprezentance opravljajo sklepne priprave, slovenske žal – v nasprotju z obdobjem pred dvema letoma in takrat izjemno odmevnem nastopu na euru – tokrat ni med udeleženkami svetovnega prvenstva. Se je pa izbrana vrsta selektorja Boštjana Cesarja zbrala v svojem tradicionalnem baznem taboru na Brdu pri Kranju, saj bo v tem tednu igrala dve pripravljalni tekmi – v četrtek doma s Ciprom in nato na nedeljski večer v Varaždinu s Hrvati. https://www.delo.si/sport/nogomet/budimpesta-prva-postaja-cesarjeve-prenovljene-slovenije

Zlasti ta druga tekma bo imela jasne obrise spektakla, saj bo to zadnji preizkus Luke Modrića in druščine pred odhodom na svetovno prvenstvo, na katerem bodo naši sosedje branili bron iz Katarja 2022. Sicer pa je bilanca njihove nogometne reprezentance v zadnjem desetletju imenitna: ob omenjenem bronu so bili štiri leta prej na svetovnem prvenstvu srebrni, z 2. mestom se ponašajo tudi v ligi narodov 2022/23.