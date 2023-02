Lepši jutri zagotavlja obstanek med najboljšimi

V nadaljevanju preberite:

Revolucija! Tako je z eno besedo mogoče opisati preobrazbo na vseh ravneh nekdanjega velikana slovenskega nogometa Gorice. Štirikratni slovenski prvak je v leto 2023 vstopil z močno okrepitvijo v podobi ameriškega vlagatelja albanskega rodu Georgea Juncaja, a tudi s korenito prevetritvijo v vodstvenih strukturah, ki ima v predsedniku Urošu Blažici preudarnega moža, v Alešu Kocjančiču pa direktorja, ki je reševalec in gasilec, kot se je predstavil glavni operativec.

Goričani so bili nekoč sami sebi najboljši mojstri. Zdaj so goli in bosi, kot je razkril Kocjančič. »Zgodilo se je, da so z neuspehi odhajali tudi mladi igralci. Starši so jih raje usmerjali v druge uspešnejše klube. Celo v tujino. Nogometno je Goriška zato v nekaj letih ostala brez človeškega kapitala, tako da je podhranjena z usposobljenimi ljudmi. Ni se vlagalo v ljudi, tako da zdaj ni dovolj trenerjev in drugega strokovnega osebja in, na primer, tudi sodnikov. Zato smo odvisni od drugih iz drugih okolij. Iščemo kader, ki bi nam pomagal pri izpolnitvi športnega cilja,« je razgrnil nekoč že član goriškega kluba in v obdobju prve velike krize na začetku tega tisočletja Kocjančič.