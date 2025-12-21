Letalo in hotel rezervirana, vstopnice pa ne

Čas je prazničnih obdarovanj in zlasti za nogometne navdušence, a tudi vse druge, ki imajo radi spektakle v množici nekaj deset tisoč glasnih gledalcev, je to pravi čas za idealno darilo pod praznično smreko: vstopnica za San Siro, morda Allianz Areno, Anfield, Santiago Bernabeu ... Skratka, za enega od praznikov na tribuni najbolj cenjenih nogometnih aren po stari celini. Toda kako komu uresničiti željo, saj tudi manj poučeni dobro vedo, kako težko je včasih, tudi po več mesecev pred terminom tekme, priti do vstopnice. Tako omenjena prizorišča kot še marsikatera druga po Evropi so namreč zelo pogosto razprodana.

»Čudovito bi bilo obisk že tako privlačnega Istanbula zaokrožiti še z ogledom mestnega derbija Bešiktaš – Fenerbahče. Jasno, mi je bilo, da je takšna tekma razprodana že dolgo vnaprej, a pojavilo se je upanje, ko mi je natakar med večerjo v restavraciji namignil, da ima prijatelja, ki je 'zelo blizu' Bešiktaševi pisarni, zato bi lahko pomagal. Prav razveselil sem se, a pozneje tudi umiril, ko je prijatelj poklical čez pol ure in dejal, da ima dostop do vstopnice, za njo pa bo treba odšteti 500 evrov,« nam je pred dnevi pripovedoval znanec.