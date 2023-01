Letos ali nikoli, pravijo Slovenci v boju za euro 2024

V nadaljevanju preberite:

Kaj prinaša slovenski nogometni reprezentanci leto 2023? Letos ali nikoli! Skoraj tako bi bilo mogoče opisati položaj slovenske izbrane vrste in vzdušje v njenem taboru po žrebu kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024 v Nemčiji. Selektor Matjaž Kek, predsednik NZS Radenko Mijatović in drugi akterji ne skrivajo optimizma po plesu kroglic, ki je Slovenijo uvrstil v letošnji boj za euro 2024 skupaj z Dansko, Finsko, Severno Irsko, Kazahstanom in San Marinom. Kaj bi pomenil preboj na EP za Slovenijo in njen nogomet, koliko bi zaslužila tudi NZS?