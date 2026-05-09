Letos boljši ljubljanski klub na pragu Evrope

Nogometaši Brava so v 34. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 2:1 (0:1). Izbranci Aleša Arnola so na tekmi proti Radomljam, ki je bila del obeleženja dneva Evrope, iskali podaljšanje niza neporaženosti, predvsem pa novo zmago, ki bi jih postavila v odlično izhodišče pred zaključkom sezone v boju za končno tretje mesto, to namreč še prinaša nastope v kvalifikacijah konferenčne lige v prihodnji sezoni.

Tako do podaljšanja niza neporaženosti na deset tekem kot do zmage je Bravu tudi uspelo proti po enajstmetrovki v izdihljajih tekme. To pomeni, da je Bravo tik pred potrditvijo tretjega mesta, to mu lahko uspe že po današnji tekmi med Mariborom in Olimpijo, če Štajercem ne bo uspelo zmagati.

Tekma v Stožicah je uvodoma ponudila kar živahno predstavo s kar nekaj obetavnimi akcijami, a brez pravega zaključka. So pa povedli Radomljani v 26. minuti, ko je po podaji z leve strani Uroš Likar žogo odbil, toda le do Andreja Pogačarja, ki jo je z glavo poslal v mrežo.

V drugem polčasu so Šiškarji igrali veliko bolje. Svoje - sicer redkejše - trenutke so imeli tudi Radomljani, tudi Pelko je znova nevarno meril, toda v 71. minuti so domači izid poravnali. Bristrić je svoj deseti gol sezone dosegel po tem, ko se je lepo odkril za obrambo Radomelj, obšel vratarja in zadel za 1:1.

V 76. minuti je Faye z glavo zapravil še eno izvrstno priložnost za Bravo, v 85. je prav tako z glavo žogo poslal mimo vrat, v 93. je še Bristrić zadel le zunanji del mreže, tako kot Venuste Baboula, ko je že preigral Sama Pridgarja. Radomeljski vratar ga je pri tem preigravanju zadel po nogi, a je Baboula nadaljeval do strela. Kljub temu so sodniki naknadno po pregledu posnetka dosodili najstrožjo kazen za Bravo.

Z bele pike je zadel Bristrić za pomembno zmago Brava in za svoj enajsti gol sezone, kjer se je na vrhu strelske lestvice izenačil z Benjaminom Tettehom iz Maribora in nekdanjim Celjanom Frankom Kovačevićem. Pri tem pa je pri slavju slekel dres ter dobil rumeni karton in ga tako ne bo na zadnji tekmi sezone proti Olimpiji.

Bravo bo v predzadnjem, 35. krogu prost, Radomlje pa bodo prihodnjo nedeljo gostovale pri Olimpiji.

Prva liga Telemach, 34. kolo:

Sobota:

Bravo – Radomlje 2:1 (Bristrić 71., 90+8.; Pogačar 26.)

Koper – Aluminij (17.30)

Maribor – Olimpija (20.15)

Nedelja:

Primorje – Mura (15.00)