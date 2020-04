Reprezentanca Matjaža Keka letos ne bo videla Kosova, Grčije in Moldavije?

Ljubljana

Prvenstvo na štiri leta

- Fifa naj bi se odločila preložiti prvo super svetovno klubsko prvenstvo na Kitajskem na junij 2022. Mednarodna nogometna zveza razmišlja tudi o odpovedi vseh reprezentančnih tekem v letošnjem letu, da bi zmanjšala možnost širjenja novega koronavirusa in dala več prostora klubskim sezonam.Na prvem svetovnem klubskem prvenstvu (Fifa Club World Cup) naj bi se pomerili kontinentalni prvaki zadnjih štirih sezon. Prvotno naj bi bilo na sporedu junija 2021. Super24, kot naj bi se marketinško imenovalo, bo tako leto kasneje, tako kot tudi EP 2020, ki bo junija in julija prihodnje leto.Predsednik Fifese je tako pričakovano uklonil zahtevam Uefe, o čemer je že pred časom govoril z njenim predsednikomter odstopil termin evropskemu prvenstvu. Klubsko SP bo vsake štiri leta v času, ki je bil prej namenjen pokalu konfederacij. Prvo bo po novem pol leta pred svetovnim prvenstvom v Katarju, drugo poleti 2025, leto pred SP, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Format bo tudi novost: 24 ekip bo razdeljenih v osem skupin. Zmagovalci se bodo uvrstili v četrtfinale.Na Kitajskem naj bi klubsko SP gostilo osem mest. Osem predstavnikov naj bi imela Uefa, Conmebol (Južna Amerika) pa šest.Da bi odstopila mesto klubskemu nogometu, naj bi Fifa preložila tudi vse reprezentančne tekme, ki bi morale biti letos. Tako bo odpadla tudi liga narodov, ki naj bi se začela septembra in v kateri naslov brani Portugalska. Slovenija je v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo. Reprezentancabi se sicer morala 31. maja ob stoletnici NZS v Stožicah na prijateljski tekmi pomeriti prav s Portugalsko.