Leverkusen bo že počakal, najprej v lov na domače točke

Po pisanem tednu s tremi igralnimi večeri zapored v prestižni ligi prvakov se nogometna pozornost vrača k domačim zgodbam. Na vrsti je namreč 9. kolo v slovenski nogometni ligi, sinoči sta ga v Grosuplju odprla domače Brinje in Nafta. Prihajajoči sobotno-nedeljski spored pa prinaša veliko ugank: živahno bo tako v Sežani, kjer začasno domujejo nogometaši Kopra, kot v Stožicah. Vodilni Maribor bo poskusil ohraniti niz v tej sezoni brez poraza ob nedeljskem večernem gostovanju v Domžalah. Koper – Olimpija (David Šmajc): Nekoč je bil to veliki derbi. Na Obali je završalo, med ljubljanskimi navijači pa je bila v poznem poletju pot v Koper ena bolj priljubljenih, saj je skok v morje ponujal še več od zgolj ogleda nogometne tekme. In danes? Obala resda ni daleč, toda današnja tekma (tako kot ...