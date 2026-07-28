Lewa zavrnil 200 milijonov, da bi ostal v Barceloni, pristal je v Ameriki

Pini Zahavi, agent poljskega nogometnega zvezdnika Roberta Lewandowskega, je za španski časopis AS razkril, kako in zakaj je poljski napadalec pristal v MLS.

Po besedah Zahavija je Lewandowski na začetku letošnjega leta prejel neverjetno ponudbo: »Januarja 2026 so mu iz Saudove Arabije ponudili pogodbo, s katero bi v savdski ligi zaslužil sto milijonov na leto, skupno dvesto milijonov evrov v dveh letih.«

»Robertu sem takrat povedal, da je to prva in zadnja priložnost za selitev na Arabski polotok, ponudba je bila namreč na voljo zgolj v zimskem prestopnem roku, a jo je vseeno zavrnil, ker je želel ostati v Barceloni,« je dodal agent.

Lewandowski je takrat čakal na morebitno novo pogodbo Barcelone v želji, da dres katalonskega velikana obleče v prihodnji sezoni. Poljskega napadalca je želel obdržati tudi predsednik kluba Joan Laporta, Zahavi pa je ob tem dejal, da se Laporta ne vtika v prestope in da so ti v celoti v domeni športnega direktorja Deca in trenerja Hansija Flicka.

Laporta je Poljaka želel zadržati, Deco in Flick pa sta imela popolnoma drugačne načrte. FOTO: Albert Gea/Reuters

A Deco in Flick sta imela drugačne načrte kot Laporta: »Lewandowskemu nista mogla zagotoviti, da bo igral v prvi postavi, kar mu je bilo takrat pomembnejše od denarja.« Poljskemu napadalcu je naposled potekla pogodba v Barceloni, obenem pa ni imel več na voljo pogodbe v Saudovi Arabiji, in začelo se je iskanje novega kluba.

Zanimanje tudi drugod, a najbolj so se potrudili v Chicagu

Še najbolj zagreto so se za Poljaka potegovali v ameriškem klubu Chicago Fire, ki nastopa v ligi MLS. Zahavi je poudaril, da je bil nad trudom navdušen: »V vodstvu kluba so naredili vse, da bi Lewandowskega dobili v svoje vrste. Redko vidim tako močno željo. Bili so strpni, odločni in ustvarjalni.« Trud se je obrestoval – Lewandowski se je konec junija pridružil klubu iz Chicaga in podpisal drugo najdražjo pogodbo v ligi, prvo mesto si lasti Lionel Messi.

Za poljskega napadalca so se sicer pogajali tudi drugi evropski klubi. Kot je dejal Zahavi, sta Milan in Juventus zavrnila iz finančnih razlogov: »Nista si mogla privoščiti igralca njegovega kova, saj italijanska liga že dalj časa ni več najbogatejša na svetu.«

Med drugim so veliko zanimanje pokazali v portugalskem Portu. Zahavi se je z vodstvom tudi sestal, a je na koncu Poljak pristal drugje: »Vedel sem, da želi biti vodja, da želi biti ljubljen, in vse to bi mu v Portu lahko zagotovil, a Lewa ni bil zainteresiran za portugalski klub.«