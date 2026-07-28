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Nogomet

Lewa zavrnil 200 milijonov, da bi ostal v Barceloni, pristal je v Ameriki

Poljak je ob ponudbi iz Saudove Arabije čakal na novo pogodbo Barcelone, Deco in Hansi Flick pa sta imela drugačne načrte.
Lewandowski bo to sezono namesto dresa Barcelone oblačil dres ameriškega prvoligaša. FOTO: Sam Navarro/Reuters Connect
Galerija
Lewandowski bo to sezono namesto dresa Barcelone oblačil dres ameriškega prvoligaša. FOTO: Sam Navarro/Reuters Connect
L. Š.
28. 7. 2026 | 13:07
28. 7. 2026 | 14:16
3:05
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Pini Zahavi, agent poljskega nogometnega zvezdnika Roberta Lewandowskega, je za španski časopis AS razkril, kako in zakaj je poljski napadalec pristal v MLS. 

Po besedah Zahavija je Lewandowski na začetku letošnjega leta prejel neverjetno ponudbo: »Januarja 2026 so mu iz Saudove Arabije ponudili pogodbo, s katero bi v savdski ligi zaslužil sto milijonov na leto, skupno dvesto milijonov evrov v dveh letih.«

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Hansi Flick in Barcelona sta izbrala Angleža

»Robertu sem takrat povedal, da je to prva in zadnja priložnost za selitev na Arabski polotok, ponudba je bila namreč na voljo zgolj v zimskem prestopnem roku, a jo je vseeno zavrnil, ker je želel ostati v Barceloni,« je dodal agent.

Lewandowski je takrat čakal na morebitno novo pogodbo Barcelone v želji, da dres katalonskega velikana obleče v prihodnji sezoni. Poljskega napadalca je želel obdržati tudi predsednik kluba Joan Laporta, Zahavi pa je ob tem dejal, da se Laporta ne vtika v prestope in da so ti v celoti v domeni športnega direktorja Deca in trenerja Hansija Flicka.

Laporta je Poljaka želel zadržati, Deco in Flick pa sta imela popolnoma drugačne načrte. FOTO: Albert Gea/Reuters
Laporta je Poljaka želel zadržati, Deco in Flick pa sta imela popolnoma drugačne načrte. FOTO: Albert Gea/Reuters

A Deco in Flick sta imela drugačne načrte kot Laporta: »Lewandowskemu nista mogla zagotoviti, da bo igral v prvi postavi, kar mu je bilo takrat pomembnejše od denarja.« Poljskemu napadalcu je naposled potekla pogodba v Barceloni, obenem pa ni imel več na voljo pogodbe v Saudovi Arabiji, in začelo se je iskanje novega kluba. 

Zanimanje tudi drugod, a najbolj so se potrudili v Chicagu

Še najbolj zagreto so se za Poljaka potegovali v ameriškem klubu Chicago Fire, ki nastopa v ligi MLS. Zahavi je poudaril, da je bil nad trudom navdušen: »V vodstvu kluba so naredili vse, da bi Lewandowskega dobili v svoje vrste. Redko vidim tako močno željo. Bili so strpni, odločni in ustvarjalni.« Trud se je obrestoval – Lewandowski se je konec junija pridružil klubu iz Chicaga in podpisal drugo najdražjo pogodbo v ligi, prvo mesto si lasti Lionel Messi

Za poljskega napadalca so se sicer pogajali tudi drugi evropski klubi. Kot je dejal Zahavi, sta Milan in Juventus zavrnila iz finančnih razlogov: »Nista si mogla privoščiti igralca njegovega kova, saj italijanska liga že dalj časa ni več najbogatejša na svetu.« 

Med drugim so veliko zanimanje pokazali v portugalskem Portu. Zahavi se je z vodstvom tudi sestal, a je na koncu Poljak pristal drugje: »Vedel sem, da želi biti vodja, da želi biti ljubljen, in vse to bi mu v Portu lahko zagotovil, a Lewa ni bil zainteresiran za portugalski klub.«

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