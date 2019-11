FOTO:Lewagol, zasvojenec z goli

Ljubljana



V Beogradu je zabil pet golov

63

golov je Robert Lewandowski zabil v ligi prvakov in je na 5. mestu najboljših strelcev

Nasmejan in tudi po 90 minutah tekme z urejeno pričesko je Robert Lewandowski poziral fotografom in sebi. FOTO: AFP



Štejejo goli po januarju



Pred njim še Raul in Benzema

Realov najboljši strelec v tej sezoni Karim Benzema ima še gol prednosti pred Poljakom v ligi prvakov. FOTO: Reuters

- Strelske rekorde v ligi prvakov sta doslej bolj ali manj pisalain, toda našel se je junak, ki ju je v prvem delu sezone pošteno zasenčil:je v Beogradu na sloviti Marakani (zdaj štadion) uprizoril še neviden šov. V rekordnih 14 minutah in 31 sekundah je Crveni zvezdi zabil štiri gole v Bayernovi teniški »kravati« s 6:0. Pred zadnjim dejanjem skupinskega dela tekmovanja se je iz skupin od A do D v osmino finala uvrstilo že šest moštev: poleg Bayerna še PSG, Real Madrid,Tottenham, Manchester City in Juventus.Hitrostnega rekorda 31-letni Poljak ni izboljšal. Pred štirimi leti je v bundesligi v pičlih devetih minutah Wolfsburgu zabil kar pet golov. Zaslovel pa je s prvim četverčkom, ki ga je v polfinalu lige prvakov (2013) zabil Realu Madridu v majici dortmundske Borussie v zmagi s 4:1.»Lewagol« je že od poletja v vrhunski strelski formi, zabijal je gole pod taktirkoin jih tudi zdaj pod vodstvom. Vršilec dolžnosti trenerja do konca sezone je po Kovačevi odstavitvi nanizal štiri zmage z razliko v golih 16:0. Sedem jih je zabil Lewandowski.»Priznam, zasvojen sem z goli,« je čivknil po razdejanju, ki ga je povzročil na Marakani, kjer si je prislužil tudi stoječe ovacije domačih navijačev. Svoj izkupiček golov je v tej sezoni povišal na 27. Igral je 20 tekem. Enega mu je celo sodnik ukradel, prvega in najlepšega na tekmi, potem ko je presodil, da je podajalecigral z roko.Lewandowski je še eden od izjemnih napadalcev, strelcev, ki ima smolo, da blesti v obdobju, ko nogometnemsvetu vladata Portugalec in Argentinec. Nemara je prav ta sezona priložnost, da nekdo prekosi nedotakljiva Ronalda in Messija. In da je ta mož prav najučinkovitejši tujec v zgodovini bundeslige – 281 golov v 302 tekmah.»Še veliko priložnosti bo imel, če bomo igrali tako, kot smo v Beogradu,« je soigralcu sporočil. Bayern je Crveni zvezdi skril žogo in jo stiskal v kot z 71-odstotno posestjo žoge. Sprožil je kar 29 strelov.Kakovost telesno vedno dovršenega Poljaka, nad katerim bdi in ga tudi spodbuja k fizični popolnosti njegova soproga Anna, sicer nekdanja odlična karateistka, zdaj pa fitnes blogerka, ni sporna. Toda tudi impresivne strelske številke Lewandowskemu še ne zadoščajo, da bi povsem prepričal nejeverne Tomaže, da je nemara celo najboljša devetica ta trenutek. Njihov očitek je delno upravičen in ga ponazarja nagajiva ocena, da je sicer lepo zabijati gole do januarja, toda pomembni so tisti, ki jih zabijaš po njem. In predvsem v ligi prvakov, ki zanj ostaja neosvojljiva trdnjava. Odkar je iz Dortmunda leta 2014 prestopil k Bayernu, je bavarski klub trikrat prišel do polfinala lige prvakov. In vselej je bil favorit za končno zmagoslavje. Lewandowski je od šestih golov v polfinalih LP štiri zabil za Borussio.Ronaldo s 127 goli in Messi s 113 sta za vse tekmece nedosegljiva strelska stroja v ligi prvakov. Lewandowski je v LP zabil 63 golov in je na lestvici najboljših strelcev na 5. mestu. Pred njima sta še nekdanji Realov napadalecz 71 goli in zdajšnji prvi napadalecs 64 goli. Francoz je prednost zadržal zaradi dveh golov proti Paris St. Germainu, ki pa kljub vodstvu z 2:0 nista zadostovala za zmago nad pariškimi tekmeci.Gol, gol, gol. Tudi po tem je Lewandowski podoben portugalskemu Ronaldu. Delita veliko istih značilnosti, od skrajnega potenja v telovadnici in klesanja telesa do skrbnega urejanja pričeske. Za zvestobo in gole je Bayern svojega najboljšega strelca letos avgusta nagradil s podaljšanjem pogodbe do leta 2023. Letno mu bo navrgla 15 milijonov evrov.